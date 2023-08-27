الأحد 27 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

رئيس هيئة قصور الثقافة يتفقد أعمال تطوير المسرح الصيفي بطور سيناء (صور)

تفقد المسرح الصيفي
تفقد المسرح الصيفي بطور سيناء، فيتو

تفقد عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، اليوم الأحد، أعمال تطوير المسرح الصيفي بمدينة طور سيناء، بحضور أمل عبد الله رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، وممثلي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

رئيس قصور الثقافة 

أكد رئيس الهيئة على الأهمية الكبرى للمسرح الذي يقع في قلب مدينة الطور عاصمة محافظة جنوب سيناء، وقيمة ما تمثله أعمال تطويره، وأن جولة المتابعة تأتي في ضوء توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة بمتابعة تطوير ورفع كفاءة مواقع قصور الثقافة بالمحافظات، والعمل على سرعة الانتهاء من تطوير المسرح بأعلى درجات الجودة، ليعود في أبهى صورة كمنارة ثقافية وفنية مهمة لأبناء سيناء العزيزة، تزامنا مع احتفالات اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر العظيم الذي تحتفي به وزارة الثقافة وهيئاتها على مدار العام الحالي.

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المسرح الصيفي بطور سيناء 

يشار إلى أن المساحة الكلية للموقع تبلغ 11000 متر مربع، وتشمل أعمال التطوير خشبة المسرح وصيانة كراسيه،  وإضافة مبنى الغرف الإدارية بحوار خشبة المسرح، ومبان وقاعات خدمية منها قاعة للفنون التشكيلية وأخرى للفنون الشعبية، ومبنى إدارى للعاملين، ومبنى لكبار الزوار، ومبنى قاعة الندوات والمحاضرات، ونادي للأدب وآخر للمرأة، ومباني أنشطة الطفل، ومنفذ دائم لبيع إصدارات هيئة قصور الثقافة، ومبنى لخدمات الجمهور والخدمات التشغيلية للموقع، بالإضافة لأعمال المعالجات والتدعيم الإنشائي وتطوير المباني القائمة بالموقع وغيرها.

قصر ثقافة الطور 

هذا وشملت الجولة قصر ثقافة الطور وتفقد قاعاته وأنشطته، وشهد رئيس الهيئة عرضا فنيا بمسرح القصر بعنوان "يا أسمرانية" لفرقة تلقائيين أطفال طور سيناء بقيادة عازف الإيقاع علي عبد الفتاح، مشيدا بأداء الفرقة التي تقدم عيون التراث والفلكلور السيناوي.

فتنة الهامش، أحدث إصدارات قصور الثقافة

فعاليات قصور الثقافة الأسبوع المقبل، احتفالات باتفاقية صون التراث واستمرار العروض الفنية

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