زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب كولومبيا

زلزال كولومبيا، أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الاثنين، بأن زلزالا بقوة 5.7 درجة ضرب كولومبيا.

وكان مركز الزلزال على بعد 5 كيلومترات شمال غرب مدينة تادو التي يسكنها نحو 10 آلاف نسمة، وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد بعد معلومات عن سقوط خسائر بشرية أو مادية حتى الآن.

نزول آلاف السكان إلى الشوارع

ومنذ أسابيع ضرب زلزال قوي العاصمة الكولومبية بوجوتا وفق ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الرسمية، ما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار، وأثار حالة ذعر في أوساط السكان.

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وأفاد مركز المسح الجيولوجي الكولومبي بأن قوّة الزلزال بلغت 6,1 درجات بينما ذكر مركز المسح الجيولوجي الأمريكي بأن قوته بلغت 6,3 درجات.

وأوضح المركز الكولومبي بأن الزلزال ضرب عند الساعة 12,04 (17,04 ت ج)، وكان مركزه في إل كالفاريو وسط البلاد، على بعد 40 كلم جنوب شرق بوجوتا.

واهتزّت المباني فيما انطلقت صفارات الإنذار ونزل آلاف السكان إلى الشوارع وسط حالة من الذعر.

عالم زلازل يحذر من زلزال مدمر في إسطنبول



في سياق متصل، حذر عالم الزلازل التركي ناجي جورور، من احتمالية وقوع زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر في إسطنبول تتجاوز 60%، مشيرا إلى أن المدينة ليست جاهزة له، مما قد يؤدي إلى وقوع عدد كبير من الضحايا.

وتأتي هذه التصريحات في ذكرى الزلزال المدمر في منطقة بحر مرمرة في 17 أغسطس 1999 في تركيا.