الدوري السعودي، الهلال يفوز على الاتفاق بثنائية نظيفة

الدوري السعودي، حقق فريق الهلال الفوز على الاتفاق بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت في الجولة الرابعة من بطولة دوري روشن السعودي وأقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد معقل الفريق الهلالي.

أحداث المباراة

في البداية تعرض لاعب وسط الاتفاق فيتينهو للإصابة وخرج ونزل بدلا منه الكويكبي في الدقيقة 13، واستطاع البرازيلي مالكوم من خطف الهدف الأول لصالح الهلال في الدقيقة 24 من تمريرة الصربي ميتروفيتش وعاد سالم الدوسري ليضيف الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 41 لينتهي الشوط الأول بتقدم الزعيم بهدفين دون رد.

وأعلن جورجي جيسوس وستيفين جيرارد عن تشكيل فريقي الهلال والاتفاق استعدادا لمواجهة الفريقين.

وجاء تشكيل الفريقين على النحو التالي:

تشكيل الهلال

حراسة المرمي: بونو

خط الدفاع: سعود، كوليبالي، البليهي، الشهراني

خط الوسط: نيفيز، كنو، ديلجادو

خط الهجوم: مالكوم، الدوسري، ميتروفيتش

تشكيل الاتفاق

حراسة المرمي: فيكتور

خط الدفاع: هوساوي، الشمراني، هندري، الخطيب

خط الوسط: هندرسون، أوزديمير، الغامدي

خط الهجوم: هزازي، كرايسون، فيتينهو

أبها يفوز علي الفيحاء

حقق نادي أبها الفوز على فريق الفيحاء بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت في الجولة الرابعة من دوري روشن، وأقيم اللقاء علي ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية معقل فريق أبها.

وجاءت أهداف المباراة على النحو التالي:

تقدم إيكامبي بالهدف الأول لفريق أبها في الدقيقة 36 وأحمد عبده لاعب وسط الفريق ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 63، ليحاول فريق الفيحاء الوصول لمرمي أبها وفي الدقيقة 87 حصل فريق الفيحاء علي ركلة جزاء في الدقيقة 87 ترجمها سكالا لهدف أول.

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روبرتو مانشيني مديرًا فنيًا لمنتخب السعودية

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على تويتر، مساء اليوم الأحد، عن تعيين المدرب الإيطالي المخضرم روبرتو مانشيني مديرا فنيا لـ منتخب السعودية.

ونشر الاتحاد السعودي عبر حسابه على تويتر، مقطع فيديو تقديمي للمدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، وعلق عليه قائلا: شريط من الذكريات تبدأ بعده رحلة كتابة التاريخ مع الأخضر.

كشفت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية عن اقتراب روبرتو مانشيني من التوقيع على عقد تدريب المنتخب السعودي الأول في الفترة المقبلة.

وقالت الصحيفة إن عقد تدريب مانشيني لمنتخب السعودية يمتد حتى 2026 مقابل راتب يصل إلى 30 مليون يورو في العام.

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تعيين لوتشيانو سباليتي مديرا فنيا للمنتخب الوطني وذلك بعد قرر روبرتو مانشيني، بتقديم استقالته المفاجئة من تدريب الآزوري.

وكان روبرتو مانشيني المدرب السابق للمنتخب الإيطالي تقدم استقالته بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي من تدريب الأزوري.

اتحاد جدة يغري ليفربول ومحمد صلاح بعرض خيالي

محمد صلاح، كشف الإعلامي الرياضي بشبكة "سي بي إس"، جيمس بينغ، أن نادي الاتحاد السعودي يستعد لتقديم عرض جديد مغر لمسؤولي ليفربول من أجل الموافقة على رحيل محمد صلاح، نجم الفريق، في الميركاتو الجاري.

وقال جيمس بينغ، عبر حسابه على منصة "تويتر"، اليوم الإثنين: "الاتحاد يستعد لتقديم عرض جديد بقيمة 150 مليون يورو لنادي ليفربول، وتقديم راتب أيضًا لمحمد صلاح يوازي ما يحصل عليه الثنائي كريستيانو رونالدو ونيمار، نجما النصر والهلال".



وأوضح: "سيحصل ليفربول على 100 مليون يورو مضمونة بالإضافة إلى 50 مليون أخرى كإضافات".

وكان يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، أصر على موقفه بعدم التفريط في صلاح، قائلًا، أمس: "الجميع يتحدث عن محمد صلاح؟ لا، ليس الجميع. أرجوك لا تستخدم صيغة الجمع لأننا في الفريق لا نتحدث عن الأمر، لم يأتِ أي أحد إلي ليستشيرني عن هذا الأمر من الأساس، لذلك فلا تقل الجميع يتحدث".