الإثنين 28 أغسطس 2023
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سياسة

طرق تحصيل الغرامات المستحقة على المتهمين

صورة أرشيفية، فيتو
صورة أرشيفية، فيتو

نص قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 على طرق تنفيذ وتحصيل الغرامات المحكوم بها للحكومة، والموقف حيال عدم سدادها.

 

عقوبة عدم تسوية المبالغ المستحقة للحكومة 

وأشارت المادة 505 إلى أن عدم تسوية المبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة يستوجب ردها بالتعويضات والمصاريف، ويجب على النيابة العامة قبل التنفيذ بها إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة فى الحكم.

 

ونصت المادة 506 على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالطرق المقررة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال الأميرية.

 

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موقف النيابة من تعثر المتهم في دفع مديونياته 

وفى حال عدم السداد، نصت المادة 507 على: إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للحكومة، تصدر النيابة العامة أمرًا بالإكراه البدنى وفقًا للأحكام المقررة بالمواد 511 وما بعدها.

 

ونصت المادة 508 على أنه إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معًا، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفى بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوى الحقوق على حسب الترتيب الآتى:

 

1- المصاريف المستحقة للحكومة.

 

2- المبالغ المستحقة للمدعي المدني.

 

3- الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض

 

ماذا يعني قانون الإجراءات الجنائية؟

يمكن تعريف قانون الإجراءات الجنائية بأنه مجموعة القواعد التي تنظم سير الدعوى الجنائية الناشئة من الواقعة الإجرامية منذ لحظة ارتكاب الجريمة وحتى يصدر حكم بات وكيفية تنفيذ هذا الحكم.

 

عن قانون الإجراءات الجنائية 

الإجراءات الجنائية هي عملية إصدار الأحكام القضائية في القانون الجنائي، ورغم أن الإجراءات الجنائية تختلف بدرجةٍ كبيرة فيما بينها بمقدار حق النظر بالدعوى، إلا أنَّها تبدأ عمومًا باتهام جنائي رسمي، وتنتج عنها إما إدانة أو تبرئة المتهم من الجناية.

 

حاليًا، يضع القانون الجنائي في الكثير من الدول الديمقراطية المحكومة بالقانون ضرورة للإثبات على عاتق المدعي، بحيث أنه من وظيفة المدعي إثبات تهمة المتهم (المدعى عليه) بشكلٍ قاطع، وذلك على عكس ما يحصل عندما تعطى مهمة إثبات براءة المتهم إلى الدفاع، ويحل الشك بالحكم في صالحه.

 

ويُعرَف هذا الاحتياط باسم افتراض البراءة، وهو مفروضٌ في دول مجلس أوروبا الـ46، بموجب البند السادس من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وكذلك فإنَّه متضمن في اتفاقيات أخرى لحقوق الإنسان، رغم أن كيفية تطبيقه تختلف من بلدٍ إلى آخرى.

 

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الغرامات قانون الإجراءات الجنائية المبالغ المستحقة للحكومة الغرامة التعويضات

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