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اقتصاد

سعر السكر اليوم الاثنين 28-8-2023

سعر السكر،فيتو
سعر السكر،فيتو


يلعب السكر دورًا هامًا باعتباره من أهم السلع الاستراتيجية للمواطن المصري، ويعد أحد الأساسيات داخل البيت المصري، حيث سجل اليوم 28-8-2023 في السوق المحلي 27 جنيها للكيلو.


سعر السكر في السوق المصري 

وسجل سعر طن السكر الأبيض نحو 20 إلى 21 ألف جنيه للطن.


تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر 

أوضحت التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن الانتاج الزراعي، أن إنتاج مصر من قصب السكر بلغ 15 مليون و860 ألف طن عام 2022 مقابل 15 مليونا و340 ألف طن بنسبة زيادة قدرها 3.4% حيث نجحت مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال العام الماضي بنسبة بلغت 100.1%.


إجمالي الناتج المحلي من محصول السكر 

وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي المصري من محاصيل السكر قد بلغت 30 مليونا و6 آلاف طن من عام 2022 مقابل 25 مليونا و62 ألف طن عام 2021 بزيادة بلغت 17.3% حيث بلغ نصيب الفرد 5.6 كيلو جرام من السكر.


جهود للحفاظ على ضبط الأسعار بالسوق 

وتعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على منع تلاعب التجار بالأسعار، أو ممارسة أي نوع من الاحتكار أو الاستغلال، إضافة إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي من سلعة السكر. 

الاحتياطي الاستراتيجي من السكر 

وأكدت وزارة التموين أن الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من السكر يكفي حتى شهر فبراير 2024 بخلاف التعاقدات الحالية. 

استيراد 150 ألف طن 

وتعاقدت وزارة التموين ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على 150 ألف طن سكر خام مستورد من البرازيل، على أن يكون موعد الوصول خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2023، للعمل على تأمين المخزون الاستراتيجي.


دور شركة القناة في سد احتياجاتنا من السكر 

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين قد أوضح، أن حجم إنتاج مصر من السكر يبلغ 2.8 مليون طن، فيما يبلغ حجم الاستهلاك نحو 3.1 مليون طن، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على سد الفجوة من خلال استيراد يتراوح من 300 إلى 400 ألف طن من المحصول، كما أن دخول إنتاج شركة القناة للسكر خلال الموسم المقبل بنحو 600 ألف طن سيعمل على سد الفجوة.


حجم الاستهلاك المحلي من المحصول

جدير بالذكر، أن حجم الاستهلاك المحلي من السكر قد بلغ 3.3 مليون طن سنويا، بينما يتم إنتاج 2.8 مليون طن سكر (1.8 مليون طن من بنجر السكر، 900 ألف طن من قصب السكر، 250 ألف طن من الجلوكوز والهاى فركتوز)، ويتم سد الفجوة من خلال الاستيراد من مختلف الدول.

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