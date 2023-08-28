إزالة منزل آيل للسقوط بمدينة موط حرصًا على حياة مواطني الوادي الجديد

نفذت الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، قرار إزالة (خطر داهم)، لمنزل من الطوب اللبن آيل للسقوط بمنطقة عين الحمام بمدينة موط، يمثل خطرا داهما على أمن وسلامة المواطنين قاطنى هذه المنطقة، وذلك فى إطار حملة إزالة المنازل الآيلة للسقوط والتى تمثل خطر داهم، واستجابة لطلبات المواطنين لإزالة المنازل المتهالكة حرصا على أرواحهم وممتلكاتهم.

وأكد المهندس مجدي الطماوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز الداخلة بالوادي الجديد، في بيان له اليوم الإثنين، أن الوحدة المحلية أزالت منزل من الطوب اللبن وآيل للسقوط بمنطقة عين الحمام بمدينة موط، بالمشاركة مع أهالى القرية، والتى تمثل خطر داهم على أمن وسلامة المواطنين قاطنى هذه المنطقة، وذلك تحت إشراف صابر مبارز نائب ثان رئيس المركز وبمشاركة هيثم حسين المشرف العام على الأحياء والسائق حمادة نعامة.

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وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة، أن المركز مستمر في تنفيذ جميع قرارات الإزالة للمنازل، التي تمثل خطرًا على حياة المواطنين.

وعلي صعيد متصل، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة أعمال حملة النظافة وتحسين البيئة وازالة الاشغالات بمدينة موط.

حيث شهدت مدينة موط، إستمرار حملات النظافة بالمدينة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وشملت أعمال الحملة فى الفترة المسائية ازالة الاتربة والقمامة والمخلفات والتراكمات والاشغالات والنباتات العشوائية وقص وتقليم الاشجار الكثيفة التى تحجب الرؤيا وتعيق الطريق والأشجار المتشابكة مع أسلاك الكهرباء ورفع المخلفات ونقلها الى الاماكن المخصصة لها،وذلك بمعدات الوحدة المحلية.

وأكد المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز الداخلة على أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة تواصل تكثيف أعمال حملات النظافة وتحسين البيئة بمدينة موط من خلال ورديات صباحية ومسائية لازالة جميع الاشغالات والمخلفات والاتربة والتراكمات ونقلها الى الاماكن المخصصة لتيسير حركة المرور والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمدينة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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