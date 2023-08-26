السبت 26 أغسطس 2023
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رياضة

روما الإيطالي يتعاقد رسميا مع مهاجم منتخب إيران

روما الإيطالي، فيتو
روما الإيطالي، فيتو

أعلن نادي روما الإيطالي، اليوم السبت، عن تعاقده مع مهاجم جديد ليدعم به قائمة البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني للجيالوروسي، خلال الموسم الجاري.

وكشف روما، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، أنه تعاقد مع الإيراني الدولي سردار أزمون مهاجم باير ليفركوزن الألماني، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وأوضح النادي أن أزمون سيرتدي القميص رقم 17 في روما.

وبحسب موقع "فوتبول إيطاليا"، فإن أزمون انضم لذئاب العاصمة في صفقة لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 2 مليون يورو، مع خيار الشراء مقابل 10 ملايين أخرى.

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يشار إلى أن المهاجم الإيراني سجل 5 أهداف، وقدم 5 تمريرات حاسمة في 44 مباراة، خلال 18 شهرا قضاها مع ليفركوزن.

وأصبح أزمون هو سادس صفقات روما خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد التعاقد مع إيفان نديكا، حسام عوار، ريناتو سانشيز، لياندرو باريديس، راسموس كريستنسن.

 

لوكاكو يقترب من روما 

ويقترب روما من إبرام صفقة هجومية أخرى خلال الساعات القليلة المقبلة، بعدما سافر مسؤولي النادي إلى لندن لحسم صفقة التعاقد مع روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي.

وكشفت تقارير صحفية أن البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي، اقترب من الانتقال إلى روما، خلال الأيام الأخيرة في الميركاتو الصيفي.

وذكرت شبكة سكاي سبورت إيطاليا، أن لوكاكو تواصل مع جوزيه مورينيو المدير الفني لروما، عبر مكالمة فيديو، وشدد على حرصه على إتمام عملية انتقاله إلى الجيالوروسي.

وأضافت أن دان فريدكين، المالك الأمريكي لروما، تواصل عبر الهاتف مع مواطنه تود بولي مالك تشيلسي، لتسهيل انضمام لوكاكو إلى روما، فيما سافر مسؤولو الفريق الإيطالي بعد ظهر اليوم إلى لندن لإنهاء الصفقة.

وأشارت الشبكة إلى أن لوكاكو سينضم إلى روما على سبيل الإعارة مقابل 10 ملايين يورو، على أن يدفع تشيلسي جزءا من راتبه.

ونوهت أن مسؤولي روما تواجدوا في ملعب ستامفورد بريدج "معقل البلوز"، حيث شاهدوا انتصار تشيلسي على لوتون تاون بنتيجة (3-0) في الدوري الإنجليزي، ومن المقرر أن يتناولوا العشاء سويا الليلة الماضية.

 

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