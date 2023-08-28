أجمل أعمال الموجي في بداية الموسم الجديد بأوبرا دمنهور

تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة خالد داغر الفعاليات الفنية والثقافية على مسرح أوبرا دمنهور، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته دار الأوبرا في المهرجان الصيفي بدمنهور تحت إشراف عام هدى حسني، حيث يبدأ الموسم الفني الجديد بأجمل أعمال الموسيقار الكبير محمد الموجى، في حفل فني في الثامنة والنصف مساء يوم الخميس 7 سبتمبر.

ويشارك بالحفل مطربان من نجوم الأوبرا هما الفنانة ريم كمال والفنان سعيد عثمان حيث يقدمان باقة من أجمل أعمال الموجي بمصاحبة الفرقة الموسيقية.

Advertisements

والجدير بالذكر أن الموسيقار محمد الموجي ( هو أحد أبرز المجددين في الموسيقى والغناء العربيين بعد ثورة يوليو 1952، حيث يحمل رصيده أكثر من 1800 لحن لأغنية، وكانت أول أغنياته «صافيني مرة»، التي غناها عبد الحليم حافظ، وقدم العديد من الألحان لأساطين الطرب الاصيل منهم أم كلثوم، نجاة، وردة الجزائرية، صباح، فايزة أحمد وطلال مداح... وغيرهم، فترك لنا إرثا فنيًا ضخمًا من الألحان الخالدة منها: للصبر حدود، قارئة الفنجان، يا مالكا قلبي، مشغول وحياتك، رسالة تحت الماء، الراجل دا حيجننى، طير يا حمام.

وفي إطار منفصل، أقامت مكتبة مصر العامة بدمنهور بالتعاون مع فرع ثقافة البحيرة خلال الأيام الماضية مجموعة من ورش عمل الاشغال الفنية واليدوية بحديقة المكتبة، تنوعت بين ورشة الحكى بعنوان "الأسد والفأر" وشرح العبرة منها في رد المعروف، وورشة تعليم لغة الإشارة، وورشة عمل قناع بالفوم جليتر وتم توزيع هدايا علي الأطفال المشاركين بالإضافة إلى ورش الرسم والتلوين.

كما تم إلقاء محاضرة بعنوان "تعديل السلوك وكيفية التعامل مع المراهق والطفل العنيد" ضمن سلسلة محاضرات عن تعديل السلوك بقاعة المؤتمرات مع روحية داوود - أخصائي نفسي إكلينيكي استشاري نفسي وتربوي.



ويأتي ذلك فى إطار التعاون المشترك بين مكتبة مصر العامة وفرع ثقافة البحيرة لعمل أنشطة مسائية أسبوعية خلال فترة الصيف للأطفال والشباب، وتحت رعاية الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة.



كما يأتي تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة واستمرارًا لتقديم الأنشطة المتنوعة والمفيدة خاصة خلال شهور الصيف لتنمية المواهب المختلفة لدى الأطفال والشباب والنشء ومحاولة اكتشافها وتنميتها وكذا استغلال طاقاتهم وأوقات فراغهم.