رسوم جديدة لصالح المسنين فى القانون الجديد، تعرف عليها

حدد قانون المسنين الجديد رسوما جديدة لصالح المسنين

وتنص المادة 45 من القانون على فرض رسم إضافي قيمته عشرة جنيهات على رسوم الخدمات الآتية:



1. رخصة السلاح.

2. التذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية والمسرح والسينما.

3. تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، ويستثنى من ذلك الحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التي تقيمها.

4. طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.

5. طلبات الاشتراكات في النوادي وتجديد العضوية السنوية فيها.

6. رسوم الجامعات والمعاهد الخاصة.

7. تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية، سواء كانت داخل مصر أو خارجها.

8. كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية.

9. عقود المقاولات والتوريدات الحكومية.

10. تراخيص إنشاء المباني.

11. طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة.

12. طلب قيد مؤسسات العمل الأهلي.

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13. طلب الترخيص أو تجديد ترخيص عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية.

14. رسم ترخيص جميع الدور والمؤسسات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

15. رسم ترخيص أعمال اليانصيب.

16. القيد في السجل التجاري.

17. القيد في النقابات العمالية والمهنية.

18. رسوم التسجيل في الشهر العقاري وعلى الأخص (عقارات – مركبات – حكم صحة ونفاذ).

19. رسوم تسجيل ملخص عقود الشركات أو تعديلها أو حلها.

20. رسم إيداع مصنفات الملكية الفكرية.

21. رسم القيد في سجل المصدرين أو تجديده أو تعديله.

22. الرسوم على الصادرات.

قانون المسنين الجديد



وتنص المادة 10 على أن تلتزم الأسر برعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم وفي حالة رفض الأسرة تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع المجلس القومي للمسنين على نحو عاجل بتوفير مأوى للمسن في إحدى دور الرعاية الاجتماعية المنصوص عليها في هذا القانون على أن تلتزم الأسرة الرافضة لرعاية المسن بأداء تكاليف الإيواء إذا كانت مقتدرة ماليا.

المجلس القومي لحقوق المسنين



ونصت المادة 37 على أن يشكل مجلس إدارة المجلس القومي لحقوق المسنين من رئيس واثنا عشر عضوا من الشخصيات العامة وذوي الخبرة في مجال حماية وتعزيز حقوق المسنين على أن يكون من بينهم اثنين من ممثلي الجمعيات الأهلية العاملة في المجال وسبعة على الأقل من المسنين ويرشحهم مجلس الشيوخ ويصدر قرار بتعيينهم من رئيس الجمهورية ويتم انتخاب رئيس المجلس من بين الأعضاء الصادر بشأنهم القرار.

والمادة 38 يشترط فيمن يرشحه مجلس الشيوخ لعضوية مجلس الإدارة ما يلي:

1- أن يكون مصريا متمتعا بكافة الحقوق المدنية والسياسية.

2- أن يكون من ذوي الخبرة في مجال الحقوق والحريات من خلال عمله في هذا المجال عن مدة لا تقل عن 10 سنوات.

3- أن سنة عند الترشح 40 سنة وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون سبق عليه الحكم بجريمة مخلة بالشرف والأمانة بحكم نهائي.



مهام المجلس القومي لحقوق المسنين

والمادة 39 تكون مدة المجلس 4 سنوات ولا يحق لأي من الأعضاء أن يحتفظ بعضويته أكثر من مدتين.

قانون المسنين، أما المادة 40 مجلس الإدارة هو السلطة القائمة على كافة شئونه وتصريف أموره على النحو الذي يحقق أهدافه وهو السلطة المختصة بوضع اللوائح الخاصة بعمل المجلس خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ صدور قرار التشكيل.