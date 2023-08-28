أخبار الأهلي، الفريق يخوض مرانه الأول بالنمسا.. واستقبال حافل من الجماهير للاعبين

أخبار الأهلى، تقدم “فيتو” خدمة نشرة أخبار النادي الأهلي التي ترصد أهم الأحداث داخل القلعة الحمراء خلال الساعات القليلة الماضية.

الأهلي يتعاقد مع نبيل شريف لتدعيم فريق اليد

وأكد الكابتن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي انتهاء إجراءات التعاقد مع نبيل شريف للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بداية من الموسم الجديد.

وأوضح أن اللاعب وقع على عقود الانضمام للنادي الأهلي لمدة 4 مواسم قادمة، وقام الجهاز الإداري بإنهاء كافة إجراءات التعاقد وقيده في قائمة الفريق.

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وأشار إلى أن نبيل شريف لاعب مميز ويمثل إضافة قوية للفريق خلال مشواره بالموسم الجديد، والذي يشهد المنافسة على العديد من البطولات المحلية والقارية وخلال المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وأضاف العوضي أن خطة تدعيم فرق النشاط الرياضي بالنادي تسير بشكل مميز، في ضوء توجيهات مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، لتوفير متطلبات الأجهزة الفنية من أجل تحقيق أفضل النتائج.

جماهير الأهلي بالنمسا يستقبلون فريق الكرة

حرصت أعداد من جماهير الأهلي في النمسا على التواجد في مطار فيينا ظهر اليوم من أجل استقبال بعثة الأهلي التي وصلت منذ قليل استعدادا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد.

ووصلت منذ قليل بعثة الأهلي إلى النمسا استعدادا لمعسكر الإعداد الذي يستمر حتى يوم 6 سبتمبر القادم.

أكد تامر أبو العنين طبيب الأهلي أن طاهر محمد طاهر لاعب الفريق تعرض لإصابة بالتواء فى الكاحل وسيخضع لبرنامج تأهيلي بمعسكر النمسا ولكنه ربما لا يلحق بالسوبر الأفريقي.

كهربا يثير الجدل بصورة رفقة إمام عاشور (صورة)

نشر محمود كهربا لاعب النادي الأهلي عبر صفحته الرسمية على فيس بوك صورة تجمعه رفقة إمام عاشور أثناء وصولهما رفقة بعثة المارد الأحمر لخوض معسكر الإعداد بالنمسا.

ونشر كهربا قائلا: “نحن لا نتعمد لفت الانتباه، نحن حقا ملفتين".

يذكر أن الثنائي كان لهما تجربة داخل أسوار نادي الزمالك قبل أن يتواجدا في النادي الأهلي.

الأهلى يجدد عقد أحمد عادل لاعب اليد لمدة 4 مواسم

أعلن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي عن تجديد عقد أحمد عادل، لاعب الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي، ليستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن عادل وقع على عقود التجديد للنادي لمدة 4 مواسم قادمة، وأن استمراره يمثل إضافة كبيرة للفريق من أجل المنافسة على كل البطولات.

وأشار إلى أن اللاعب يعتبر من الركائز الأساسية بالفريق، وكان صاحب بصمة مؤثرة في البطولات التي تحققت خلال الموسم الماضي، وأن النادي ينتظر منه الكثير في الفترة القادمة، خاصة أن فريق «رجال اليد» ينافس على العديد من الألقاب سواء على الصعيد المحلي أو البطولات القارية وكأس العالم للأندية.

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول في أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة بالنمسا.

ومن المقرر انطلاق المران الأول في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة (السادسة بتوقيت النمسا).

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى العاصمة النمساوية فيينا عصر اليوم الإثنين، لبدء المعسكر الإعدادي للموسم المقبل، تحت قيادة مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم معسكرًا مغلقًا في النمسا بدءًا من اليوم 28 أغسطس حتى ‏‏6 سبتمبر المقبل.

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