الإثنين 28 أغسطس 2023
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رياضة

بلدية المحلة يتعادل وديا 2-2 أمام السكة الحديد استعدادا للموسم الجديد

بلدية المحلة، فيتو
بلدية المحلة، فيتو

انتهت مباراة بلدية المحلة والسكة الحديد بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في المباراة الودية التي جمعتهم، أمس اليوم، في المعسكر الخاص لفريق بلدية المحلة الذي يخوضه بالقاهرة، استعدادا لبداية الموسم الجديد.

 

وخاض فريق بلدية المحلة مباراة ودية أمس أمام فريق أبوقير للأسمدة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ويستمر معسكر فريق بلدية المحلة حتى نهاية الأسبوع الجاري بعد سفرهم السبت الماضي.

 

واتفق مجلس إدارة بلدية المحلة مع إدارة الزمالك علي ضم ماجد هاني ناشئ الفارس الأبيض لتدعيم صفوف الفريق المحلاوي استعدادا لبداية الدوري الممتاز.

 

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بلدية المحلة يخوض معسكرا بالقاهرة استعدادا للموسم الجديد

وقرر الكابتن أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني لفريق  بلدية المحلة، خوض معسكر مغلق في القاهرة لمدة أسبوع، وذلك استعدادًا لبداية الموسم الجديد، حيث سيشارك نادي بلدية المحلة في الدوري الممتاز في الموسم الجديد.

 

ومن المقرر أن يسافر الفريق السبت المقبل ويعود نهاية الأسبوع، واتفق عبد الرؤوف على خوض مباراتين وديتين خلال المعسكر مع الأندية المشاركة في دوري المحترفين.

 

وخلال الفترة الماضية خاض لاعبو بلدية المحلة التدريبات على فترتين صباحًا ومساءً بمشاركة العناصر المنضمة حديثا للفريق الأول خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

 

صفقات بلدية المحلة 

وحسم مجلس إدارة بلدية المحلة برئاسة مصطفى الشامي 6 صفقات للفريق الأول، استعدادًا لبداية الدوري الممتاز، والذي سيشارك فيه لأول مرة منذ 15 عاما وجاءت الصفقات على النحو التالي:


 - محمود باستن من جمهورية شبين.

 

 - يوسف حسن من بورتو السويس.

 

 - تفعيل بند شراء عبد الرحمن اللاهوني من بورتو السويس. 

 

- تفعيل بند شراء إسلام مرزوق من نادي زد .

 

- كريم طارق من نادي دكرنس.

 

 - محمد الزفراني من الدوري الإسباني.

 

- عبد الله محمود من سيراميكا كليوباترا.

 

قائمة بلدية المحلة الأولية 

وكان نادي بلدية المحلة أعلن بقيادة الكابتن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق القائمة الأولية استعدادا للمشاركة الموسم الجديد في الدوري المصري الممتاز وذلك بعد نجاح الفريق في الصعود إلي دوري الأضواء والشهرة كممثل لمجموعة بحري.


 حراسة المرمي: محمود ماهر، محمود الجزار، أحمد حسين.

 

خط الدفاع: محمود عبد الرازق، السيد زايد، إبراهيم صلاح، حسام حسن، اسلام رضا. خط الوسط: أحمد حسن، أحمد حسن الجناوي، أحمد مجدي  ، متولي جمعة، عبدالرحمن اللاهوني، إسلام مرزوق، عبد الرحمن سمانة. خط الهجوم: أحمد معروف، أحمد الشامي. قائمة الانتظار: محمد فتحي، عبدالله سلام، محمد الصغيري.  
 

  بلدية المحلة يفعل بند شراء اللاهوني 

وقرر نادي بلدية المحلة برئاسة مصطفي الشامي تفعيل بند شراء عبد الرحمن اللاهونى المعار إلي الفريق من نادي بورتو السويس، وذلك في إطار سعي مسؤولي النادي في الحفاظ علي القوام الأساسي للفريق، استعدادا للمشاركة في الدوري الممتاز. وساهم اللاهوني في صعود بلدية المحلة إلي الدوري الممتاز، بعد غياب الفريق لمدة 15 عامًا عن دوري الأضواء والشهرة، وذلك بعدما احتل بلدية المحلة صدارة جدول ترتيب مجموعة بحري برصيد 58 نقطة.

 

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