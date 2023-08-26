السبت 26 أغسطس 2023
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رياضة

بلدية المحلة يقترب من استعارة لاعب الزمالك

بلدية المحلة، فيتو
بلدية المحلة، فيتو

اقترب نادي بلدية المحلة برئاسة مصطفى الشامي من حسم صفقة جديدة للفريق وهو اللاعب ماجد هاني ناشئ نادي الزمالك لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة وذلك بطلب من المدير الفني للفريق أحمد عبد الرؤوف استعدادًا للمشاركة في الدوري المصري الممتاز.

 

وجدير بالذكر أن  ماجد هاني سبق له التدريب تحت قيادة أحمد عبد الرؤوف أثناء فترة توليه المسؤولية الفنية لفريق 2003 بنادي الزمالك، وشارك ماجد في ثلاث مباريات  رفقة الفارس الأبيض في الدوري الموسم الماضي.

 

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بلدية المحلة يخوض معسكرا بالقاهرة استعدادا للموسم الجديد

وقرر الكابتن أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني لفريق  بلدية المحلة، خوض معسكر مغلق في القاهرة لمدة أسبوع، وذلك استعدادًا لبداية الموسم الجديد، حيث سيشارك نادي بلدية المحلة في الدوري الممتاز في الموسم الجديد.

 

ومن المقرر أن يسافر الفريق السبت المقبل ويعود نهاية الأسبوع، واتفق عبد الرؤوف على خوض مباراتين وديتين خلال المعسكر مع الأندية المشاركة في دوري المحترفين.

 

وخلال الفترة الماضية خاض لاعبو بلدية المحلة التدريبات على فترتين صباحًا ومساءً بمشاركة العناصر المنضمة حديثا للفريق الأول خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

صفقات بلدية المحلة 

وحسم مجلس إدارة بلدية المحلة برئاسة مصطفى الشامي 6 صفقات للفريق الأول، استعدادًا لبداية الدوري الممتاز، والذي سيشارك فيه لأول مرة منذ 15 عاما وجاءت الصفقات على النحو التالي:
 - محمود باستن من جمهورية شبين.

 - يوسف حسن من بورتو السويس.

 - تفعيل بند شراء عبد الرحمن اللاهوني من بورتو السويس. 

- تفعيل بند شراء إسلام مرزوق من نادي زد 

- كريم طارق من نادي دكرنس.

 - محمد الزفراني من الدوري الإسباني.
- عبد الله محمود من سيراميكا كليوباترا.

 

قائمة بلدية المحلة الأولية 

وكان نادي بلدية المحلة أعلن بقيادة الكابتن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق القائمة الأولية استعدادا للمشاركة الموسم الجديد في الدوري المصري الممتاز وذلك بعد نجاح الفريق في الصعود إلي دوري الأضواء والشهرة كممثل لمجموعة بحري.


 حراسة المرمي: محمود ماهر، محمود الجزار، أحمد حسين.

 

خط الدفاع: محمود عبد الرازق، السيد زايد، إبراهيم صلاح، حسام حسن، اسلام رضا. خط الوسط: أحمد حسن، أحمد حسن الجناوي، أحمد مجدي  ، متولي جمعة، عبدالرحمن اللاهوني، إسلام مرزوق، عبد الرحمن سمانة. خط الهجوم: أحمد معروف، أحمد الشامي. قائمة الانتظار: محمد فتحي، عبدالله سلام، محمد الصغيري.  
 

  بلدية المحلة يفعل بند شراء اللاهوني 

وقرر نادي بلدية المحلة برئاسة مصطفي الشامي تفعيل بند شراء عبد الرحمن اللاهونى المعار إلي الفريق من نادي بورتو السويس، وذلك في إطار سعي مسؤولي النادي في الحفاظ علي القوام الأساسي للفريق، استعدادا للمشاركة في الدوري الممتاز. وساهم اللاهوني في صعود بلدية المحلة إلي الدوري الممتاز، بعد غياب الفريق لمدة 15 عامًا عن دوري الأضواء والشهرة، وذلك بعدما احتل بلدية المحلة صدارة جدول ترتيب مجموعة بحري برصيد 58 نقطة.

 

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