الثلاثاء 29 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

لماذا أوقفت إدارة البورصة المصرية 7 أسهم بتداولات اليوم؟ خبير يجيب

عمرو عبدالله، فيتو
عمرو عبدالله، فيتو

أوقفت البورصة عدد 7 من الأسهم المصرية بـ المؤشر الرئيسى ومؤشر الشركات اليوم، منها سهم أسمنت سيناء لمدة 10 دقائق، وأوقفت سهم الفنار للمقاولات العمومية لمدة 10 دقائق، كما أوقفت سهم مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى، وسهم المصرية للمنتجعات السياحية، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والدلتا للسكر، والمصرية للدواجن، لمدة 10 دقائق.

مؤشرات، فيتو 

قرار إدارة البورصة اليوم أثناء عمليات التداول

ومن جانبه، قال عمرو عبدالله خبير أسواق المال لـ “فيتو”: جاء قرار إدارة البورصة اليوم أثناء عمليات التداول بسبب تجاوز نسبة الـ 10% هبوطًا وصعودا  لتلك الأسهم، مشيرا إلى أن ذلك القرار يعبر عن شفافية حركة التداولات وقوة الرقابة على عمليات البيع والشراء من قبل إدارة البورصة بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

 

Advertisements

 

تداولات بداية الأسبوع 

تخطت البورصة المصرية مستواها التاريخي الذي حققته فى أبريل 2018، وارتفعت مؤشرات البورصة وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.256 تريليون جنيه، أمس الأحد.

 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.7% عند مستوى 18516 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.49%  عند مستوى 22420 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.66%  عند مستوى 7750 نقطة.

 

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.05% عند مستوى 3741 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.22%  عند مستوى 5517 نقاط.

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسواق المال ادارة البورصة تداولات الأسهم المصرية مؤشر الشركات اليوم الشركات مؤشر الشركات سهم الفنار سهم مرسيليا المصرية سهم المصرية للمنتجعات السياحية

مواد متعلقة

مؤشر الشركات، ماذا حدث في المؤشر الأقل حظا وقوة بسوق المال؟، خبير يوضح

خبيرة: البورصة تشهد انتعاشة حاليا

الأكثر قراءة

أول تعليق من عماد البناني على وقفة أعضاء الزمالك المطالبة برحيله

هشام يكن يتدخل لحل أزمة تجمهر أعضاء الزمالك أمام مكتب عماد البناني (صور)

أيمن يونس يعلنها صراحة: الزمالك في خطر

ساويرس يعرض شراء لوحة الشهيد عماد عفت: كان له وجه ملائكي وقتل لدوافع مجهولة

أعضاء بنادي الزمالك يقتمحون المبني الإداري اعتراضا علي تعيين عماد البناني (فيديو)

إطفاء الأنوار داخل نادي الزمالك بسبب تجمهر الأعضاء (صور)

جيمي كاراجر يكشف سعر بيع محمد صلاح إلى اتحاد جدة

عماد البناني: نجحنا في تخفيض ضرائب الزمالك من 1.2 مليار إلى 400 مليون جنيه

Advertisements

منوعات

المزيد

عاصمة الضباب، سلطان النيادي ينشر صورة للندن من الفضاء

سيدة تعثر على ابنها المفقود منذ 4 عقود

اكتشاف بقعة غامضة على كوكب نبتون

سلطان النيادي يعود إلى الأرض خلال أيام بعد أطول مهمة فضائية بتاريخ العرب

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الاثنين 28-8-2023

الجنيه يوقف زحف سعر اليوان الصيني نحو الارتفاع

سعر السكر اليوم الاثنين 28-8-2023

آخر تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

تطالب بتجميد بناء المساجد وحذر منها وزير داخلية بلدها.. من هي مارين لوبان المرشحة لرئاسة فرنسا؟ (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 29 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 29 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية القط الأسود في المنام وعلاقته بالاعداء والاخبار المحزنة

المزيد
الجريدة الرسمية