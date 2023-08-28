لماذا أوقفت إدارة البورصة المصرية 7 أسهم بتداولات اليوم؟ خبير يجيب

أوقفت البورصة عدد 7 من الأسهم المصرية بـ المؤشر الرئيسى ومؤشر الشركات اليوم، منها سهم أسمنت سيناء لمدة 10 دقائق، وأوقفت سهم الفنار للمقاولات العمومية لمدة 10 دقائق، كما أوقفت سهم مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى، وسهم المصرية للمنتجعات السياحية، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والدلتا للسكر، والمصرية للدواجن، لمدة 10 دقائق.

مؤشرات، فيتو

قرار إدارة البورصة اليوم أثناء عمليات التداول

ومن جانبه، قال عمرو عبدالله خبير أسواق المال لـ “فيتو”: جاء قرار إدارة البورصة اليوم أثناء عمليات التداول بسبب تجاوز نسبة الـ 10% هبوطًا وصعودا لتلك الأسهم، مشيرا إلى أن ذلك القرار يعبر عن شفافية حركة التداولات وقوة الرقابة على عمليات البيع والشراء من قبل إدارة البورصة بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

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تداولات بداية الأسبوع

تخطت البورصة المصرية مستواها التاريخي الذي حققته فى أبريل 2018، وارتفعت مؤشرات البورصة وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.256 تريليون جنيه، أمس الأحد.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.7% عند مستوى 18516 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.49% عند مستوى 22420 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.66% عند مستوى 7750 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.05% عند مستوى 3741 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.22% عند مستوى 5517 نقاط.