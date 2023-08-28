تفاصيل معاينة النيابة لـ عقار الإسماعيلية المنهار (صور)

أجرت النيابة الإدارية للإسماعيلية، معاينةً لموقع العقار رقم ٩٥ شارع "ثروت بالمحطة الجديدة"، التابع لحي أول الإسماعيلية، الذي انهار بكامله اليوم الاثنين.

تفاصيل معاينة النيابة عقار الاسماعيلية المنهار

تفاصيل معاينة النيابة عقار الاسماعيلية المنهار

تفاصيل معاينة النيابة عقار الاسماعيلية المنهار

تفاصيل معاينة النيابة عقار الاسماعيلية المنهار

وتبين من المعاينة، أن العقار مكون من دور أرضي وثلاثة طوابق، وأنه في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين ٢٨ / ٨ / ٢٠٢٣، انهار بالكامل، مما أسفر عن وفاة ثلاثة المواطنين: طفل يبلغ من العمر "٤" سنوات، ورجلان في عمر الخامسة والأربعين، وإصابة مواطنٍ آخر.



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و قرر أسامة مهدي وكيل النيابة، استدعاء كل من رئيس حي الإسماعيلية أول، ومدير الإدارة الهندسية، ورئيس قسم التراخيص.

وترأَسَ المعاينة المستشار وجيه وليم - مدير النيابة الإدارية بالإسماعيلية - القسم الأول، فريقًا من أعضاء النيابة ضم كل من:المستشار أحمد عثمان - رئيس النيابة، و/ أسامة مهدي - وكيل النيابة، وعبد المنعم حسن - وكيل النيابة، وعبد الرحمن سطوحي - وكيل النيابة، وقاموا بمعاينة موقع العقار، وبصحبتهم كلُ من السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، ورئيس حي أول الإسماعيلية، ومديرة الإدارة الهندسية بحي أول الإسماعيلية، كما رافقهم كلُ من العميد محمد كيلاني - مدير إدارة الحماية المدنية بالإسماعيلية، والعقيد أحمد أنور - مأمور قسم أول الإسماعيلية.



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