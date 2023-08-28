شاهد استقبال جماهير الأهلى فى النمسا للاعبين (فيديو)

الأهلى، نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديو لاستقبال جماهير النادي في النمسا عقب وصولهم لخوض معسكر الفريق استعدادا لمنافسات الموسم القادم 2023-2024

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر فيس بوك فيديو لجماهير النادي بالنمسا خلال استقبالها لبعثة الفريق

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ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى العاصمة النمساوية فيينا، لبدء معسكر الإعداد استعدادًا للموسم الجديد.

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ويدخل الفريق الأول لكرة القدم معسكرًا مغلقًا في النمسا خلال الفترة من 28 أغسطس حتى ‏‏6 سبتمبر المقبل، استعدادًا للموسم الجديد.

وكان الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، قد حرص على زيارة معسكر فريق الكرة في النمسا منذ عدة أيام للاطمئنان على كافة الترتيبات المتعلقة بمعسكر الإعداد وتفقد مقر الإقامة وملاعب التدريب، واطمأن على وسائل الانتقال، لتوفير الأجواء اللازمة ‏للجهاز الفني واللاعبين، لتحقيق الأهداف المرجوة من إقامة المعسكر

أكد تامر أبو العنين طبيب الأهلي أن طاهر محمد طاهر لاعب الفريق تعرض لإصابة بالتواء فى الكاحل وسيخضع لبرنامج تأهيلي بمعسكر النمسا ولكنه ربما لا يلحق بالسوبر الأفريقي.

وأضاف أن اللاعب ينفذ برنامجا تأهيليا في الوقت الحالي من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.

وقال مصدر داخل الأهلي إن مفاوضات ضم جاكسون موليكا مهاجم بشكتاش التركي توقفت تماما ولا يوجد في عرض جديد كما تردد عبر سوشيال ميديا تركيا خلال الساعات القليلة الماضية.

واقترب الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم بشكتاش التركي والذي كان مرشح بقوة للانتقال إلى صفوف الأهلي من الرحيل إلى نادي باوك اليوناني.

ويتواجد حاليا وكيل موليكا في أحد الفنادق الكبرى في تركيا من أجل مناقشة عرض رحيل اللاعب إلى باوك اليوناني علي سبيل الإعارة مقابل 2.5 مليون يورو بنية الشراء.

كما حسم مصدر داخل إدارة النادي الأهلي حقيقة ما تردد بشأن الاقتراب من حسم صفقة جون ايبوكا مهاجم سيراميكا كليوباترا بعد فشل صففتي موليكا وسوزا لاعبا بشكتاش التركي وهيونداي الكوري.

وقالت المصدر: ايبوكا خارج حسابات الأهلي تماما ولم ندخل في أي مفاوضات معه للتعاقد في انتقالات الصيف الحالية واللاعب لم يوقع كما تردد خاصة وأننا لم نتفاوض من أجل ضمه.

كما يتسلم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقريرا طبيا نهائيا اليوم لتحديد موقف امام عاشور لاعب الفريق بشأن التواجد من عدمه في قائمة السوبر الأفريقي.

وعلمت فيتو أن كولر سيعقد جلسة مع الجهاز الطبي للوقوف علي مدي جاهزية اللاعب للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر القادم بالسعودية.

ويرسل النادي الأهلي اليوم قائمة مباراة اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي المرتقب يوم 15 سبتمبر القادم بالسعودية.

وبات من المنتظر أن تكون قائمة الأهلي 18 لاعبا فقط وفقا للوائح البطولة.

من جانبه أكد ماهر همام لاعب منتخب مصر والأهلي السابق أن الفريق يحتاج بشدة إلى التعاقد مع مهاجم أجنبي لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد.

أضاف ماهر همام: نخوض مباريات قوية وبطولات متعددة في الموسم الجديد ومن ثم اتمني حسم صفقة المهاجم الأجنبي الصريح من أجل تدعيم الخط الأمامي.

وأوضح أنه كان ضد قرار رحيل محمد شريف إلى الخليج السعودي خاصة وأن الفريق في حاجة إلى خدمات اللاعب بجانب عودة صلاح محسن ومع تواجد محمود كهربا وذلك في ظل الارتباطات المهمة محليا وقاريا.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر التدريب علي فترتين في معسكر النمسا الذي ينطلق اليوم ويستمر حتى السادس من سبتمبر القادم.

كما رافق عمرو السولية لاعب الأهلي فريقه إلى النمسا اليوم من أجل عرضه على البروفيسور النمساوي فينك للاطمئنان على إصابته وتحديد أسباب تجددها.

وأثبتت الأشعة تعرض عمرو السولية لاعب الأهلي للإصابة من جديد بمزق في العضلة الخلفية ليغيب شهر كامل من جديد عن الملاعب حيث تم اصطحابه إلى معسكر النمسا التأهيل هناك وعرضه عى الخبير النمساوي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض أول ودية له في معسكر النمسا الذي ينطلق اليوم الاثنين.

الودية الأولى للأهلي في معسكر النمسا

ويواجه الأهلي ماورفيرك النمساوي (أحد فرق الدرجة التالتة) يوم الأربعاء 30 أغسطس الساعة 7 بتوقيت القاهرة.

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