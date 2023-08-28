الإثنين 28 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منوعات

سيدة تعثر على ابنها المفقود منذ 4 عقود

سيدة تعثر علي ابنها
سيدة تعثر علي ابنها الضائع، فيتو

تمكنت سيدة تشيلية تدعى ماريا أنجليكا غونزاليس من العثور على ابنها الضائع بعد 42 عامًا من فقدانه.

 

وكانت المرأة تعتقد أن ابنها قد توفي بعد قدومه إلى الحياة مباشرة، ثم اتضحت الصورة فيما بعد وأدركت أنهم خدعوها.

 

سيدة تعثر على ابنها الضائع بعد 42 عاما

وبعد الإنجاب، جرى إخبار الأم بأن الممرضين يأخذون ابنها الرضيع إلى الحاضنة من أجل رعايته.

 

بعد فترة وجيزة، قيل للأم إن ابنها توفي، في حين كان الأمر مجرد كذبة كبيرة، لأن المولود سُرق وتم تبنيه من قبل عائلة أخرى ليس لديها أي فكرة عن قصته الحقيقية.


عاش جيمي ثايدن في أرلينجتون بولاية فيرجينيا وأصبح رجلًا يبلغ من العمر 42 عامًا.


وبالفعل، اكتشف الابن الحقيقة، وكان يعلم أنه تم تبنيه في تشيلي، لكنه كان مقتنعا بعدم وجود أقارب له.


وذات مرة، قرأ الابن قصة في إحدى الصحف عن رجل اكتشف أنه تم اختطافه في تشيلي.

 

Advertisements

 

 ولم تكن تلك هي الحالة الأولى، وكان يشتبه في أن نفس الشيء قد حدث له وبدأ في إجراء بعض البحوث ليكتشف الحقيقة.
وعانق جيمي ثايدن والدته، أثناء لقائهما للمرة الأولى في منزلها في فالديفيا في تشيلي، وقال لوالدته بالإسبانية وسط الدموع: "أحبك كثيرًا".


وقال ثايدن لوكالة أسوشيتد برس في مكالمة فيديو بعد لم الشمل: "لم أتوقع خطورة هذه اللحظة"، وتابع: "أن تعانق والدتك بعد مرور 42 عاما".


بدأت رحلة ثايدن للعثور على عائلته التي لم يعرفها من قبل في أبريل الماضي، بمساعدة منظمة نوس بوسكاموس التشيلية.


انتشرت صور اللقاء في جميع أنحاء العالم عبر شبكات التواصل الاجتماعي ونالت إعجابا واسعا.

العثور على آلاف الطيور النافقة في تشيلي (فيديو)

سيدة تقتل ابنة زوجها انتقاما من والدتها فى سوهاج

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ماريا أنجليكا غونزاليس تشيلي فالديفيا منظمة نوس بوسكاموس التشيلية ولاية فيرجينيا

مواد متعلقة

حديقة حيوان في تشيلي تحتفل بميلاد حمار بري صومالي مهدد بالانقراض (صور)

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب تشيلي

الأكثر قراءة

أول تعليق من عماد البناني على وقفة أعضاء الزمالك المطالبة برحيله

بيان ناري من حسن موسى بعد رحيله عن نادي الزمالك

أعضاء بنادي الزمالك يقتمحون المبني الإداري اعتراضا علي تعيين عماد البناني (فيديو)

المستشار القانوني للزمالك يكشف موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة النادي (فيديو)

التموين: انتهاء صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات خلال أغسطس

أعضاء الزمالك لرئيس اللجنة الثلاثية: "يا بناني قول الحق أنت أهلاوي ولا لا" (فيديو)

زاهي حواس يوجه رسالة عاجلة لوزير الآثار: آثارنا بتتسرق (فيديو)

جيمي كاراجر يكشف سعر بيع محمد صلاح إلى اتحاد جدة

Advertisements

منوعات

المزيد

سيدة تعثر على ابنها المفقود منذ 4 عقود

اكتشاف بقعة غامضة على كوكب نبتون

سلطان النيادي يعود إلى الأرض خلال أيام بعد أطول مهمة فضائية بتاريخ العرب

فتاة عمرها 11 عاما تستعد لتسلق أعلى قمة في أفريقيا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الاثنين 28-8-2023

آخر تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الإثنين

انخفاض كبير في أسعار الأعلاف اليوم، وطرح ذرة تركي بسعر 11800 جنيه

تراجع سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

تطالب بتجميد بناء المساجد وحذر منها وزير داخلية بلدها.. من هي مارين لوبان المرشحة لرئاسة فرنسا؟ (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القط الأسود في المنام وعلاقته بالاعداء والاخبار المحزنة

عالم أزهري: لا يجوز قتل النمل بالنار أو مبيد حارق

تعرف على حكم خطبة المرأة في عدتها وهي حامل

المزيد
الجريدة الرسمية