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ثقافة وفنون

باب عشق يقدم آخر ليالي موسمه الحالي على مسرح الطليعة الخميس

مسرحية باب عشق، فيتو
مسرحية باب عشق، فيتو

يختتم فريق العرض المسرحي "باب عشق" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت الفني للمسرح، ليالي موسمه الحالي على مسرح الطليعة بالعتبة، يوم الخميس المقبل الموافق 31 أغسطس الجاري. 

 

مسرحية باب عشق 

ويتبقى للمسرحية ليلتي عرض فقط هما الأربعاء والخميس المقبلان، وذلك على خشبة قاعة زكي طليمات، حيث يبلغ سعر التذكرة 42 جنيها، ويرفع ستار المسرحية في تمام الثامنة والنصف مساء. 

 

أبطال مسرحية باب عشق 

ومسرحية "باب عشق" من تأليف إبراهيم الحسيني، إخراج حسن الوزير، أشعار درويش الأسيوطي، موسيقى وألحان محمد حسني، ديكور فادي فوكيه، أزياء مها عبد الرحمن، استعراضات محمد بحيري، مكياج وفاء مدبولي، مخرج منفذ محمود الرفاعي، تمثيل "ماهر محمود، هالة ياسر، فكري سليم، أحمد حسن، محمد أمين، محمد صلاح، إسلام بشبيشي، دنيا عوني"، وآخرين.

 

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خالد جلال يفتتح عرض "باب عشق" على مسرح الطليعة الأربعاء

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