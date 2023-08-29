بنك القاهرة يحدد لعملائه الحد الأقصى لمحفظة كاش اليومية والشهرية

كشف بنك القاهرة عن الحد الأقصى لاستخدام محفظة القاهرة كاش، موضحًا أن الحد الأقصى لعملاء بنك القاهرة 30 ألف جنيه يوميًّا، و100 ألف جنيه شهريًّا ولغير عملاء بنك القاهرة 30 ألف جنيه يوميًّا، و30 ألف جنيه شهريًّا.

وحول شروط الاشتراك في محفظة القاهرة كاش فقد حدد البنك للراغبين عدة بنود أساسية لضمان توفير الخدمة وهي كالتالي:

شروط الاشتراك في محفظة القاهرة كاش

هناك عدة شروط يجب الالتزام بها للاشتراك وهي:

يمكن الاشتراك أون لاين من خلال موقع البنك أو تنزيل تطبيق محفظة قاهرة كاش على الموبايل أو الذهاب لفرع البنك للاشتراك بالخدمة.

Advertisements

تقديم بطاقة الرقم القومي السارية.

ينبغي تقديم رقم الهاتف المحمول الذي تم تسجيله.

لا يقل عمر المستفيد من محفظة القاهرة كاش عن 16 عامًا.

عند فتح أكثر من 3 حسابات سيتم الرفض آليًا من نظام التشغيل.

مزايا تطبيق القاهرة كاش

إمكانية الدفع من خلال الـ scan مع خاصية الـ QR code.

تقدم الخدمة لعملاء البنك وغير العملاء ( بحيث يكون الحد الأدنى لعمر العميل 16 سنة).

الإعفاء من رسوم الاشتراك والحصول على هدية 25 جنيه رصيد مجاني في المحفظة لكافة العملاء الجدد.

يمكن فتح أكثر من حساب بحد أقصى 3 حسابات لكل عميل على مستوى كافة البنوك التي تقدم الخدمة في مصر.

الإعفاء من رسوم السحب من محفظة القاهرة كاش من ماكينات الـ ATM.

ستقبل نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيري، وفدًا من بنك القاهرة برئاسة رضا الشحات رئيس الإدارة العامة لأمناء الاستثمار بالبنك، لبحث سبل التعاون المستقبلية بين المحافظة والبنك.

وناقش الجانبان خلال اللقاء سبل الترويج والتسويق للفرص الاستثمارية المتعددة الموجودة بالمحافظة وإجراء شراكات مع المحافظة وبحث سبل استغلال الأصول غير المستغلة الموجودة بالمحافظة، من خلال الاستفادة بما لدى البنك من خبرة طويلة في مجال التسويق والترويج وما يملكه من محفظة استثمارية متنوعة والعديد من المستثمرين الراغبين في الاستثمار.

وأكد نائب المحافظ خلال اللقاء على حرص محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم والمحافظة على التعاون مع البنوك والمؤسسات الوطنية والمالية الكبرى بما يسهم في تحقيق التقدم في المجال الاستثماري بالمحافظة لاسيما لما تملكه المحافظة من إمكانيات قائمة وواعدة في قطاعات السياحة والزراعة والصناعة والتجارة والإسكان والبيئة والمشروعات الخضراء.



كما أعلنت المحافظة عن قرب انتهاء التقديم بالمرحلة الثانية في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، لأنه في إطار الجهود الحالية لرئاسة واستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، والجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

يتم تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات جمهورية مصر العربية كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها.