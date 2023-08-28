6 أسابيع مدة غياب فينيسيوس عن ريال مدريد بسبب الإصابة

نشر ريال مدريد بيانا رسميا يوضح فيه مدة غياب البرازيلي فينيسيوس جونيور، بعدما تعرض لـ إصابة في مباراة فريقه أمام فريق سيلتا فيجو، في الجولة الثالثة بمسابقة الدوري الإسباني، في اللقاء الذي فاز فيه المرينجي بهدف نظيف.

وجاء البيان علي النحو التالي:

بيان ريال مدريد

بعد الفحوصات الطبية التي أجريت على لاعبنا فينيسيوس، تم تشخيص إصابته في العضلة ذات الرأسين في فخذه الأيمن، في انتظار التطورات وحددت ان المدة ستصبح قريبة من 6 أسابيع.

Advertisements

واتفق ريال مدريد مع المنتخب البرازيلي على عدم ذهاب فينسيوس للمعسكر المقبل، تحسبًا لعدم تفاقم إصابته التي تعرض لها في لقاء سيلتا فيجو بالجولة الثالثة في الدوري الإسباني.

أنشيلوتي يكشف حقيقة تعاقد ريال مدريد مع صفقات جديدة

وأكد أنشيلوتي أن ريال مدريد لن يسعى للتعاقد مع مزيد من اللاعبين، لأنه يرى أن فريقه قوي رغم تعرض الحارس تيبو كورتوا والمدافع إيدير ميليتاو لإصابات خطيرة، ومغادرة كريم بنزيما.

وقال المدرب الإيطالي: "إنها تشكيلة متكاملة، إذا كنا قادرين على الفوز دون كورتوا وميليتاو وبنزيما وفينيسيوس، فهذا يعني أن الفريق بحالة جيدة، لقد أبلوا بلاء حسنا".

وقالت صحيفة "ماركا" إن فينيسيوس يعاني من انزعاجات في المنطقة الخلفية للقدم اليمنى، وإنه حال تأكد الإصابة سيغيب عن مواجهتي ريال مدريد أمام خيتافي وريال سوسييداد في الجولتين الرابعة والخامسة من الليجا.

ويستضيف ريال مدريد منافسه خيتافي قبل فترة التوقف الدولي، على أن يلعب مع ريال سوسييداد يوم 17 سبتمبر.

أول 3 مباريات في الليجا

وشارك فينيسيوس أساسيا في أول 3 مباريات في الليجا، بواقع 80 دقيقة أمام أتلتيك بيلباو، لم يسجل فيها ولم يصنع، و90 دقيقة أمام ألميريا، سجل فيها هدفا، قبل أن يغادر مبكرا أمام سيلتا فيغو بسبب الإصابة.

وسجل النجم الإنجليزي جود بيلينجهام هدف ريال مدريد الوحيد، من ضربة رأس في الدقيقة 81 ليحقق ريال مدريد ثالث فوز له في الليغا.

وسجل بيلينجهام هدفا على أتلتيك بيلباو وهدفين على ألميريا وهدفا على سيلتا فيغو ليرفع رصيده إلى 4 أهداف في أول 3 مباريات رسمية مع ريال مدريد.