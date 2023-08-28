الإثنين 28 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

6 أسابيع مدة غياب فينيسيوس عن ريال مدريد بسبب الإصابة

فينيسيوس، فيتو
فينيسيوس، فيتو

نشر ريال مدريد بيانا رسميا يوضح فيه مدة غياب البرازيلي فينيسيوس جونيور، بعدما تعرض لـ إصابة في مباراة فريقه أمام فريق سيلتا فيجو، في الجولة الثالثة بمسابقة الدوري الإسباني، في اللقاء الذي فاز فيه المرينجي بهدف نظيف.

 

وجاء البيان علي النحو التالي:

 

بيان ريال مدريد 

بعد الفحوصات الطبية التي أجريت على لاعبنا  فينيسيوس، تم تشخيص إصابته في العضلة ذات الرأسين في فخذه الأيمن، في انتظار التطورات وحددت ان المدة ستصبح قريبة من 6 أسابيع.

 

Advertisements

 

واتفق ريال مدريد مع المنتخب البرازيلي على عدم ذهاب فينسيوس للمعسكر المقبل، تحسبًا لعدم تفاقم إصابته التي تعرض لها في لقاء سيلتا فيجو بالجولة الثالثة في الدوري الإسباني.

 

أنشيلوتي يكشف حقيقة تعاقد ريال مدريد مع صفقات جديدة 

وأكد أنشيلوتي أن ريال مدريد لن يسعى للتعاقد مع مزيد من اللاعبين، لأنه يرى أن فريقه قوي رغم تعرض الحارس تيبو كورتوا والمدافع إيدير ميليتاو لإصابات خطيرة، ومغادرة كريم بنزيما.

 

وقال المدرب الإيطالي: "إنها تشكيلة متكاملة، إذا كنا قادرين على الفوز دون كورتوا وميليتاو وبنزيما وفينيسيوس، فهذا يعني أن الفريق بحالة جيدة، لقد أبلوا بلاء حسنا".

 

وقالت صحيفة "ماركا" إن فينيسيوس يعاني من انزعاجات في المنطقة الخلفية للقدم اليمنى، وإنه حال تأكد الإصابة سيغيب عن مواجهتي ريال مدريد أمام خيتافي وريال سوسييداد في الجولتين الرابعة والخامسة من الليجا.

 

ويستضيف ريال مدريد منافسه خيتافي قبل فترة التوقف الدولي، على أن يلعب مع ريال سوسييداد يوم 17 سبتمبر.

 

أول 3 مباريات في الليجا

وشارك فينيسيوس أساسيا في أول 3 مباريات في الليجا، بواقع 80 دقيقة أمام أتلتيك بيلباو، لم يسجل فيها ولم يصنع، و90 دقيقة أمام ألميريا، سجل فيها هدفا، قبل أن يغادر مبكرا أمام سيلتا فيغو بسبب الإصابة.

 

وسجل النجم الإنجليزي جود بيلينجهام هدف ريال مدريد الوحيد، من ضربة رأس في الدقيقة 81 ليحقق ريال مدريد ثالث فوز له في الليغا.

 

وسجل بيلينجهام هدفا على أتلتيك بيلباو وهدفين على ألميريا وهدفا على سيلتا فيغو ليرفع رصيده إلى 4 أهداف في أول 3 مباريات رسمية مع ريال مدريد.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

ريال مدريد فينسيوس جونيور البرازيلي فينسيوس جونيور سيلتا فيجو الدوري الإسباني

مواد متعلقة

ريال مدريد: أنشيلوتي يتحرك للسيطرة علي غرفة الملابس

صدمة في ريال مدريد بسبب مدة غياب فينيسيوس

الأكثر قراءة

بيان ناري من حسن موسى بعد رحيله عن نادي الزمالك

وقفة احتجاجية في الزمالك ضد عماد البناني رئيس اللجنة الثلاثية (فيديو وصور)

لماذا تقام الانتخابات الرئاسية في مطلع ديسمبر المقبل؟

وزارة الخارجية الإثيوبية توضح هدفها من مفاوضات سد النهضة مع مصر

موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات بين الجامعات والمعاهد

موعد مباراة منتخب مصر أمام تونس والقناة الناقلة

تفاصيل معاينة النيابة لـ عقار الإسماعيلية المنهار (صور)

انخفاض كبير في أسعار الأعلاف اليوم، وطرح ذرة تركي بسعر 11800 جنيه

Advertisements

منوعات

المزيد

اكتشاف بقعة غامضة على كوكب نبتون

سلطان النيادي يعود إلى الأرض خلال أيام بعد أطول مهمة فضائية بتاريخ العرب

فتاة عمرها 11 عاما تستعد لتسلق أعلى قمة في أفريقيا

ابتكار روبوت على هيئة إنسان يمكنه قيادة الطائرات

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض كبير في أسعار الأعلاف اليوم، وطرح ذرة تركي بسعر 11800 جنيه

تراجع سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي

ارتفاع سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم

أسعار الدولار بختام تعاملات اليوم الاثنين 28 أغسطس 2023

المزيد

انفوجراف

تطالب بتجميد بناء المساجد وحذر منها وزير داخلية بلدها.. من هي مارين لوبان المرشحة لرئاسة فرنسا؟ (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري: لا يجوز قتل النمل بالنار أو مبيد حارق

تعرف على حكم خطبة المرأة في عدتها وهي حامل

ما صحة مقولة "اللي يحبه ربه يحبب فيه خلقه"؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية