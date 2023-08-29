الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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أخبار مصر

وظائف خالية بجامعة بدر بأسيوط، اعرف التفاصيل والشروط

جامعة بدر، فيتو
جامعة بدر، فيتو

أعلنت كلية اللغات والترجمة بجامعة بدر بأسيوط حاجتها إلى التعيين أو الإعارة في الوظائف الأتية:
أستاذ، أستاذ مساعد، مدرس، مدرس مساعد، معيد بالأقسام الآتية: إنجليزي- صيني – إسباني -ألماني.
 

شروط التعيين في جامعة بدر بأسيوط

  • أن يكون المتقدم حاصلًا على الدرجة العلمية من إحدى الجامعات المصرية أو الجامعات الأجنبية شرط أن تكون معادلة من المجلس الأعلى للجامعات.
  • بالنسبة للهيئة المعاونة أن يكون حاصل على الدرجة العلمية في التخصص بتقدير جيد جدًّا على الأقل.

وأوضحت جامعة بدر بأسيوط أنه يتم التقديم على الوظائف خلال أسبوعين من تاريخ إعلان طريق تعبئة النموذج من خلال الرابط المرفق بالإعلان ورفع السيرة الذاتية. من هنـــا

على جانب آخر أعلنت جامعة بدر بأسيوط أنه على جميع الطلاب المتقدمين للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣-٢٠٢٤ من قاموا بدفع مصروفات التسجيل ومجموعهم مطابق للحد الأدني للكليات، التوجه بأسرع وقت لمقر المكتب الإدراي أو مقر الجامعة لاستكمال الأوراق ودفع مصروفات القسط الأول.
 

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فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023 

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية اضغط هنا 

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية»، وشروط القبول بكل كلية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جامعة بدر التربية الموسيقية التربية الرياضية الاعلى للجامعات الفنون الجميلة الفنون التطبيقية المجلس الأعلى للجامعات تنسيق الجامعات 2023 تنسيق الجامعات كليات التربية الرياضية طلاب الثانوية العامة كلية اللغات والترجمة

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