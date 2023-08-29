وظائف خالية بجامعة بدر بأسيوط، اعرف التفاصيل والشروط

أعلنت كلية اللغات والترجمة بجامعة بدر بأسيوط حاجتها إلى التعيين أو الإعارة في الوظائف الأتية:

أستاذ، أستاذ مساعد، مدرس، مدرس مساعد، معيد بالأقسام الآتية: إنجليزي- صيني – إسباني -ألماني.



شروط التعيين في جامعة بدر بأسيوط

أن يكون المتقدم حاصلًا على الدرجة العلمية من إحدى الجامعات المصرية أو الجامعات الأجنبية شرط أن تكون معادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

بالنسبة للهيئة المعاونة أن يكون حاصل على الدرجة العلمية في التخصص بتقدير جيد جدًّا على الأقل.

وأوضحت جامعة بدر بأسيوط أنه يتم التقديم على الوظائف خلال أسبوعين من تاريخ إعلان طريق تعبئة النموذج من خلال الرابط المرفق بالإعلان ورفع السيرة الذاتية. من هنـــا

على جانب آخر أعلنت جامعة بدر بأسيوط أنه على جميع الطلاب المتقدمين للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣-٢٠٢٤ من قاموا بدفع مصروفات التسجيل ومجموعهم مطابق للحد الأدني للكليات، التوجه بأسرع وقت لمقر المكتب الإدراي أو مقر الجامعة لاستكمال الأوراق ودفع مصروفات القسط الأول.



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