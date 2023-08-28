انتخابات الرئاسة، أعلن تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم ٤٠ حزبا سياسيا دعمه للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ودعا التحالف الرئيس إلى إعلان ترشحه في انتخابات ٢٠٢٤ لاستكمال مسيرة الانجازات.

ونظم التحالف مؤتمرًا شارك فيه ممثلو قيادات وأعضاء 40 حزبًا سياسيًا هم أعضاء التحالف، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات السياسية والعامة.

واستعرض التحالف خلال المؤتمر الإنجازات التي شهدتها البلاد خلال الـ 10 سنوات الماضية، رغم التحديات والظروف الصعبة التي تعرضت لها الدولة، حتى نجحت مصر تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحقيق الأمن والاستقرار والنهضة سياسيًا واقتصاديا واجتماعيا، والعبور بالدولة المصرية الى بر الأمان والارتقاء بأداء كافة قطاعات الدولة.

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وثمّن تحالف الأحزاب المصرية مسيرة النهضة والبناء التي قادها السيد رئيس الجمهورية خلال السنوات الماضية في كافة المجالات، والسير بخطى ثابتة لاستمرار تلك النهضة.

تحالف الأحزاب المصرية يطالب السيسي بالترشح ويؤكد دعمه لاستكمال الإنجازات ، فيتو

وأضاف البيان: إن تحالف الأحزاب المصرية من منطلق مسؤوليته السياسية يطالب ويؤيد ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، لتحقيق تطلعات وطموحات الشعب المصري ومواصلة مسيرة البناء والتنمية التي بدأها سيادته.

التوقيعات المؤيدة لترشح السيي فى مؤتمر تحالف الأحزاب المصرية، فيتو

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