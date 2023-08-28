باريس سان جيرمان يرفض عرض الهلال السعودي لضم فيراتي والعربي القطري ينضم للسباق

رفضت إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي عرضين من طرف نادي الهلال السعودي لضم اللاعب الإيطالي ماركو فيراتي وذلك بسبب ضعف المقابل المادي المقدم من الفريق السعودي، حيث يريد الجانب الباريسي مقابل مالي أعلي من المقدم

وتستعد إدارة باريس سان جيرمان في الوقت الحالي للتفاوض مع إدارة العربي القطري المهتمة بالتعاقد مع اللاعب في فترة سوق الإنتقالات الحالية لإمكانية المشاركة مع الفريق في دوري ابطال اسيا.

ويعتبر فيراتي ضمن قائمة الراحلين عن الفريق الباريسي الذي حددها المدير الفني الإسباني لويس إنريكي.

Advertisements

مفاوضات الأندية السعودية مع فيراتي

كشفت تقارير إعلامية، عن حقيقة ما تردد بشأن وجود مفاوضات بين نادي أهلي جدة السعودي وكذلك الهلال مع الإيطالي الدولي ماركو فيراتي، نجم وسط باريس سان جيرمان، لضمه في الميركاتو الصيفي الجاري.

وخرج فيراتي من حسابات المدرب لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، ويبحث عن نادٍ جديد خلال الفترة الحالية.

ونفى فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، وجود مفاوضات من الأساس بين أهلي جدة وفيراتي.

وكتب رومانو عبر حسابه على موقع إكس (تويتر سابقا): "الأهلي لم يفتح محادثات أبدا للتعاقد مع ماركو فيراتي، على الرغم من التقارير الأخيرة"

وأضاف: "لم توجد مفاوضات من الجانب السعودي سواء مع باريس سان جيرمان أو ممثلي فيراتي".

وختم: "النادي السعودي الوحيد الذي يجري محادثات مع ماركو فيراتي هو الهلال، وسبق أن تم الاتفاق على الشروط الشخصية منذ شهر".

وكانت صحيفة ليكيب الفرنسية قد ذكرت في وقت سابق أن فيراتي اتفق على الشروط الشخصية للعقد مع أهلي جدة، لكن الناديين لم يتفقا على شروط الصفقة حتى الآن.

فشل مفاوضات أهلي جدة مع نجم أتلتيكو مدريد

كشقت تقارير صحفية، عن فشل صفقة انتقال أحد اللاعبين المقربين من ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي ومنتخب الأرجنتين، إلى أهلي جدة السعودي، هذا الصيف.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "انهارت صفقة انتقال رودريجو دي بول من أتلتيكو مدريد لأهلي جدة".

وأضاف: "أهلي جدة مستعد للتركيز على هدف رئيسي آخر في خط الوسط بعد فشل المفاوضات مع أتلتيكو مدريد بقيمة 32 مليون يورو".

واختتم فابريزيو: "دي بول مستعد للبقاء في أتلتيكو والقتال من أجل ناديه بعد التحدث مع مدربه دييجو سيميوني".

يذكر أن دي بول من الأصدقاء المقربين لليونيل ميسي في منتخب الأرجنتين، ولعب دورا رئيسيا في فوز راقصي التانجو بلقب كأس العالم في قطر خلال العام الماضي.