قرعة بطولة إفريقيا للكرة الطائرة السبت المقبل بالقاهرة

حددت اللجنة المنظمة لبطولة أفريقيا للكرة الطائرة يوم السبت المقبل موعدا لإجراء الاجتماع الفني وقرعة بطولة أمم إفريقيا للرجال، وتستضيف مصر خلال الفترة من 1 وحتى 14 سبتمبر المقبل بطولة أفريقيا للطائرة رجال.

وستقام قرعة بطولة أمم افريقيا للرجال يوم السبت المقبل الموافق 2 سبتمبر في تمام الساعة 7 مساء في ستاد القاهرة بحضور مندوبي المنتخبات المشاركة، ويتحدد خلال الاجتماع الفني جدول مباريات البطولة.

وتلقى الاتحاد الأفريقي موافقة 16 دولة على المشاركة في البطولة حتى الآن.

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منتخب مصر لكرة الطائرة

وكان منتخب مصر للكرة الطائرة قد خاض معسكرا أوروبيا تخلله عدة مواجهات ودية في الأسابيع الماضية، قبل أن يعود للقاهرة ويدخل في معسكر مغلق لحين موعد انطلاق البطولة.

من جانبه أكد المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصرى للكرة الطائرة ان مجلس الإدارة بالكامل على قلب رجل واحد من أجل الخروج بهذا الحدث لبر الأمان وظهور مصر بصورة مشرفة أمام الدول المشاركة بالبطولة.

ووجه المهندس ياسر قمر الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الداعم الأول للرياضة المصرية وكذلك وجب الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية لدعمهما المستمر للاتحاد الرياضية بشكل عام وكرة الطائرة بشكل خاص.

وسبق للمجلس الحالي تنظيم البطولة العربية للأندية والتى فاز بها الأهلي المصري وشهدت منافسات قوية وحصلت على إشادة من كافة الوفود التى حرصت على المشاركة ببطولة الأندية العربية.

قائمة منتخب مصر المشاركة في البطولة الأفريقية للكرة الطائرة بالقاهرة

وأعلن الجهاز الفني القائمة النهائية للمنتخب المرشحة لتمثيل الفراعنة في البطولة الأفريقية التى ستقام بالقاهرة مطلع الشهر المقبل وضمت القائمة كلا من: حسام يوسف وأشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفى وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد.