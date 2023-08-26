السبت 26 أغسطس 2023
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رياضة

قائمة منتخب مصر المشاركة في البطولة الأفريقية للكرة الطائرة بالقاهرة

منتخب الكرة الطائرة،
منتخب الكرة الطائرة، فيتو

دخل منتخب مصر الأول للكرة الطائرة المرحلة الأخيرة من الإعداد قبل المشاركة في البطولة الإفريقية التي تحتضنها مصر خلال الفترة من ١ وحتى ١٥ سبتمبر المقبل.

ورفع الجهاز الفني لفراعنة الطائرة بقيادة الإيطالي فلافيو جيونيلي حالة الطوارئ القصوى في صفوف المنتخب وحذر اللاعبين من الحديث لوسائل الإعلام وكذلك عدم الانسياق وراء اى أنباء قد تؤثر بالسلب على استعدادات  منتخب مصر  قبل انطلاق  البطولة.

وأبدى الخواجة استيائه الشديد من مروجي الشائعات ومحاولة البعض التقليل من دور الجهاز الفني وتصدير صورة خاطئة أمام الرأي العام حول وجود تداخلات في اختيارات عناصر منتخب مصر، مؤكدًا أن تاريخه المهني لا يسمح بمثل هذه المهاترات.
 

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 قائمة منتخب مصر المشاركة في البطولة الأفريقية للكرة الطائرة بالقاهرة

وأعلن الجهاز الفني القائمة النهائية للمنتخب المرشحة لتمثيل الفراعنة في البطولة الأفريقية التى ستقام بالقاهرة مطلع الشهر المقبل وضمت القائمة

كلا من: حسام يوسف وأشرف اللقاني واحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان  ومحمد مصطفي وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد.

ونجح مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس ياسر قمر في إنهاء كافة الترتيبات الخاصة بالبطولة وتم الاطمئنان على الصالات المغطاة باستاد القاهرة التى ستقام عليها فاعليات البطولة.


من جانبه أشاد المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد العربي للكرة الطائرة بدور الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الداعم الأول للرياضة وكذلك الدكتور أشرف صبحي وزيرالشباب والرياضة الذي لم يتوانى لحظة في تقديم الدعم والمساندة لكافة الاتحادات الرياضية ولابد من توجيه الشكر للمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية لدعمه للكرة الطائرة وكافة الاتحادات الأولمبية.

منتخب مصر للكرة الطائرة سيدات يخسر نهائي أفريقيا 

خسر المنتخب الوطني للكرة الطائرة سيدات بقيادة عماد نوار المدير الفني، أمام منتخب كينيا بنتيجة (3-0) في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بالكاميرون.

ووصل منتخب مصر إلى قبل النهائي بعد الفوز على أوغندا، فيما تأهل منتخب رواندا على حساب الجزائر.

وفي قبل النهائي حقق منتخبنا الوطني الفوز على رواندا بنتيجة (3-0)، في حين فاز منتخب كينيا على الكاميرون بنتيجة (3-1).

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