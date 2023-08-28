النزول بالحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام بالوادي الجديد

قرر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، النزول بالحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام على مستوى المحافظة في الأماكن الشاغرة بجميع الإدارات التعليمية.

وأوضح المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالمحافظة، أنه تم النزول بالحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثالثة لتنسيق الصف الأول الثانوى على النحو التالي:



إدارة الخارجة التعليمية 225 درجة

إدارة الداخلة التعليمية 220 درجة

إدارة الفرافرة التعليمية 201.5 درجة

إدارة بلاط التعليمية 200 درجة

إدارة باريس التعليمية 207.5 درجة.

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يأتى ذلك من منطلق إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للالتحاق بالتعليم الثانوي العام وحرصا على مصلحتهم.

بدء إنشاء مستشفى الفرافرة المركزي الجديد

وعلى صعيد منفصل، أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، تسليم الموقع المخصص لإنشاء مستشفى الفرافرة المركزي الجديد؛ للبدء في أعمال الإنشاءات على مساحة أكثر من ١٨ ألفم٢.

وذلك بحضور لجنة من وزارة الصحة والسكان برئاسة الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للبنية التحتية والمشروعات القومية، يرافقهم الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة والسيد نبيل حنفي رئيس المركز والجهات المسئولة عن التنفيذ.

وأوضح الزملوط أن المستشفى الجديد يتم تنفيذه طبقًا لأحدث التجهيزات والمواصفات اللازمة لتقديم خدمة طبية متكاملة، حيث تضم ٥٧ سرير إقامة داخلي وقسم رعاية مركزة ووحدة غسيل كلوي ووحدة أشعة و١٢ عيادة خارجية وغرفة عمليات و١١ حضانة أطفال.

كما قامت اللجنة بمتابعة التجهيزات الجارية بمستشفى الداخلة الجديد، للإسراع باستكمال أعمال الإنشاءات المتبقية استعدادًا لبدء التأثيث والافتتاح.

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