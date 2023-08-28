التفاصيل الكاملة لقرض المتعافين من الإدمان في بنك ناصر

يقدم بنك ناصر الاجتماعي قرضًا للمتعافين من الإدمان، وهو أحد برامج الحماية الاجتماعية التي يقوم بها البنك، من خلال منح تمويل للمتعافين من الإدمان، لمساعدتهم على استعادة قدراتهم على ممارسة حياتهم الطبيعية.

هدف قرض المتعافين من الإدمان في بنك ناصر

ويهدف القرض إلى دمج الشباب المتعافى من جديد فى المجتمع، وذلك فى إطار تحقيق أحد أهداف البنك بتوفير فرص للتشغيل والمساهمة فى القضاء على إحدى المشكلات الجوهرية التي تعيق نمو المجتمع وذلك من خلال التعاون مع صندوق مكافحة الإدمان.

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ويقدم بنك ناصر القرض وفق عدة شروط ومستندات محددة لابد من استيفائها لإتمام عملية التمويل المتاح وهي كالتالي:

الشروط والأحكام في قرض بنك ناصر

مدة التمويل بحد أقصى 5 سنوات

نسبة عبء الدين: الاستقطاع من دخل المشروع الشهري: 50 %

قيمة التمويل بحد أقصى: 80 ألف جنيه

المصاريف الإدارية بحد أدنى 125 جنيها مصريا: 0.5% من قيمة التمويل (فتح الحساب الجارى – استعلام ائتماني – استعلام ميدان) تسدد نقدا بالفرع

السن: لا يقل عن 21 سنة

المستندات المطلوبة

-طلب الحصول على التمويل

-الموقف من التجنيد للعملاء أقل من 31 سنة

-إيصال مرافق حديث لمحل إقامة العميل والضامن والنشاط

-دراسة جدوى عن المشروع

-صحيفة الحالة الجنائية موجه لبنك ناصر لم يمر عليها 3 شهور

-حال أن يكون المشروع قائمًا يتم تقديم (سجل تجارى – بطاقة ضريبية – رخصة النشاط)

-تقرير طبي من مستشفى حكومي ويعتمد من الصندوق يفيد التعافي

-خطاب من صندوق مكافحة الإدمان موضح به عدم الانتكاسة خلال 10 شهور

-مفردات مرتب الضامن حال توافرها

المستندات الائتمانية

-طلب الحصول على التمويل

-دراسة الجدوى عن المشروع

-الموافقة على تفويض البنك بعمل استعلام (مصرفي - ميداني)

-المستندات التى يوقع عليها قبل الموافقة “الضمانة”

-تقديم ضامن متضامن من الدرجة الأولى أو الأخ والعم أو الأخت أو تعهد بتحويل مرتب ضامن من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو معاش

-سندات لأمر (سند إذني) غير مؤرخة سنوية أو شيكات سنوية مسطرة وغير مؤرخة بقيمة الأقساط السنوية توقيع من العميل والضامن كلا على حده

-التأمين ضد مخاطر عدم السداد (ويتحمل التكلفة البنك بنسبة 0.7% سنوي)

-التأمين على حياة العميل (يتحمل التكلفة العميل) وحال تحويل معاش على البنك يكتفى بالتأمين على الحياة لصاحب المعاش المحول.