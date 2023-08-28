الأوراق المطلوبة للقيد في نقابة المهندسين للمرة الأولى، الكليات الحكومية والخاصة

أعلنت نقابة المهندسين برئاسة المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين،عن الأوراق المطلوبة للتسجيل في النقابة لأول مرة وأوضحت نقابة المهندسين أن الأوراق المطلوبة بالنسبة للجامعات الحكومية كالآتي:

- أصل شهادة التخرج موضح بها جميع الأختام.

- أصل بطاقة الرقم القومي + صورة منها على ورقة A4.

- صحيفة الحالة الجنائية "فيش وتشبيه حديث موجه إلى النقابة".

- صورة شخصية.

- حضور المهندس شخصيا "لا يجوز لأي شخص أن ينوب عنه".

- شراء دمغة هندسية بقيمة 10 جنيهات تلصق على طلب القيد.

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المعاهد الخاصة والأكاديميات

وبالنسبة للأوراق المطلوبة للجامعات والمعاهد الخاصة والأكاديميات:

- أصل شهادة التخرج موضح بها جميع الأختام.

- أصل شهادة المعادلة.

- صورة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

- أصل بطاقة الرقم القومي + صورة منها على ورقة A4.

- - صحيفة الحالة الجنائية "فيش وتشبيه حديث موجه إلى نقابة المهندسين".

- صورة شخصية.

- حضور المهندس شخصيا "لا يجوز لأي شخص أن ينوب عنه".

- شراء دمغة هندسية بقيمة 10 جنيهات تلصق على طلب القيد.

رسوم القيد لخريجي 2022

وأعلنت نقابة المهندسين رسوم القيد لخريجي عام 2022 كالآتي:

- الجامعات الحكومية 1145 جنيها

- الجامعات الحكومية "ساعات معتمدة" 1495 جنيها

- الجامعات الخاصة 2645 جنيها

- الأكاديميات الخاصة 2645 جنيها

- المعاهد الخاصة 2495 جنيها

- الجامعة الأمريكية 3395 جنيها

- الجامعة الفرنسية 3695 جنيها

- مؤهل من الخارج 5115 جنيها

- الخريجين العرب 10415 جنيها

يضاف مبلغ 70 جنيها عن كل سنة سابقة