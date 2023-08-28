الإثنين 28 أغسطس 2023
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أخبار مصر

حاملات لواء الوسطية، جامعة الأزهر تحتفل بخريجات الدفعة 30 بكلية التربية بنات (صور)

خريجات جامعة الأزهر،فيتو
خريجات جامعة الأزهر،فيتو

شارك الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات في الاحتفالية الكبرى التي نظمتها كلية التربية بنات جامعة الأزهر بالقاهرة؛ لتكريم خريجات الدفعة 30 من خريجات الكلية بحضور الدكتورة منال الخولي، عميدة الكلية، والدكتورة خضرة سالم، الأستاذ في كلية التربية بنات جامعة الأزهر بالقاهرة ممثلة الأزهر الشريف في مجلس الشيوخ.

 

أخبار جامعة الأزهر 

يأتي ذلك في إطار حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، على تنظيم  مختلف الفعاليات والمناسبات العلمية والاجتماعية والثقافية من أجل خدمة العملية التعليمية.

 

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خريجات جامعة الأزهر 

وخلال كلمته قدم الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة، التهنئة إلى خريجات الدفعة 30، كما قدم التهنئة إلى أسرهن؛ بمناسبة هذا اليوم الطيب المبارك يوم الحصاد.

 

ونقل نائب رئيس الجامعة تهاني وتحيات فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، للخريجات وأمنياته لهن بالتوفيق والنجاح، وأن يكن خريجات متميزات يسهمن في خدمة الدين والإنسانية وبناء الوطن. 

 

كما قدم نائب رئيس الجامعة التهنئة للدكتورة منال الخولي، عميدة الكلية بتخريج هذه الدفعة، مثمنًا جهودها في دعم الكلية؛ لتكون في مصاف الكليات الأزهرية المتميزة التي تحمل لواء الوسطية والاعتدال في العالم؛ مشيدًا بخريجات الكلية، تلك النماذج المتميزة من خريجات جامعة الأزهر مهد الوسطية والاعتدال محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

 

جاء ذلك بحضور الدكتورة أميمة فهمي، عميدة كلية الدراسات الإنسانية بنات القاهرة، والدكتور خالد عرفان، عميد كلية التربية بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور جمال الهواري، وكيل كلية التربية بنين جامعة الأزهر بالقاهرة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مني نور الدين، وكيلة كلية الدراسات الإنسانية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة للدراسات العليا والبحوث، وسعاد بكر، الأمين العام المساعد لفرع البنات، والأستاذة إيمان الملط، مدير إدارة شئون المقر لفرع البنات، ومنال حافظ، مديرة الأمن الإداري لفرع البنات.

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