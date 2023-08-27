توجيه عاجل من رئيس جامعة الأزهر بشأن اختبارات القبول بكلية التربية الرياضية

أجرى الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية للإدارة الطبية بجامعة الأزهر بمدينة نصر؛ للاطمئنان على سير العمل داخل لجان الكشف الطبي على الطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة الأزهر بالقاهرة.

اختبارات القبول بجامعة الأزهر

وخلال الجولة تحدث رئيس الجامعة مع أبنائه الطلاب حول رؤيتهم في الالتحاق بكلية التربية الرياضية ومدى الإقبال على الالتحاق بها.

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وشدد رئيس الجامعة على اختيار أفضل النماذج الطلابية، معللًا ذلك بكون هؤلاء الطلاب سيكونون سفراء للأزهر الشريف محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

خريج جامعة الأزهر

وأوضح رئيس الجامعة أن خريج جامعة الأزهر يتميز عن غيره من الخريجين بدراسة علوم الدين والدنيا مما يجعله متميزًا علميًّا وخلقيًّا يحمل لواء الوسطية والاعتدال في مختلف ميادين العلم والعمل.

وكان في استقبال رئيس الجامعة الأستاذ محمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة، والأستاذ أشرف علي، الأمين العام المساعد للجامعة، والدكتور أيمن السعيد، مدير عام الإدارة الطبية بجامعة الأزهر، والدكتور أحمد شعبان، مدير الطب العلاجي، والأستاذ هشام سلامة، مدير عام شئون المقر بجامعة الأزهر.

وفي سياق متصل وجه الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، الشكر والتقدير لفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف؛ لدعمه وموافقته على فرش مسجد المدينة الجامعية للطلاب بمدينة نصر.

وأكد رئيس جامعة الأزهر خلال تفقده اليوم لأعمال الصيانة والتجديد ورفع الكفاءة للمسجد، يرافقه الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أن هذه الاستجابة من وزير الأوقاف تعكس مدى التعاون بين كافة مؤسسات الدولة المصرية بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

مشيرًا إلى أنه سبق أن نظمت جامعة الأزهر عديدًا من الأنشطة بالتعاون مع وزارة الأوقاف؛ حيث نظمت عديد من معارض الكتاب بالتعاون مع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بجانب معارض خيرية للملابس خدمة لطلاب العلم وأنشطة أخرى عديدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو هلال، مدير مركز الأعمال والاستشارات الهندسية بجامعة الأزهر، والأستاذ أسامة توفيق، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية بجامعة الأزهر، والأستاذ خالد رزق، مدير عام المدن الجامعية.

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