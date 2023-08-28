الإثنين 28 أغسطس 2023
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أخبار مصر

السيد القصير يبحث مع قيادات وزارة الزراعة النهوض بتصدير النباتات الطبية

وزير الزراعة يجتمع
وزير الزراعة يجتمع بقيادات الوزارة، فيتو

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعًا لمناقشة سبل النهوض بالنباتات الطبية والعطرية وبحث آليات تطوير سلاسل القيمة المضافة لها وذلك في إطار تعظيم مساهمة النباتات الطبية والعطرية في الاقتصاد القومي الزراعي وأيضًا في زيادة دخول مزارعي هذه النباتات خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة، وذلك في ظل توجيهات القيادة السياسية بتقديم كل الدعم لهذه الفئة من تمويل وتسويق ومستلزمات إنتاج وميكنة وتجميعات زراعية وخلافه.

ووجه "القصير" قيادات المراكز البحثية والباحثين المتخصصين في النباتات الطبية والعطرية إلى ضرورة العمل على دعم التوسع في المساحة المنزرعة بالنباتات الطبية والعطرية فى مصر وزيادة الإنتاج منها وذلك لمواجهة الطلب المتزايد عليها من الدول المستوردة.


وأضاف "القصير"، ان هناك ضرورة ملحة لدعم الانشطة البحثية المكثفة في هذا المجال لحل مشاكل الإنتاج ورفع الإنتاجية كمًا ونوعًا وإدخال واستنباط السلالات والأصناف الممتازة والمقاومة للأمراض والآفات وتحسين معاملات ما بعد الحصاد مما يتيح للإنتاج المصري التميز والتفوق المستمر والمنافسة في الأسواق العالمية وهذا بدوره يؤدى إلى التوسع وزيادة المساحات المنزرعة بالنباتات الطبية والعطرية لمواجهة الطلب المستمر على المنتج المصري.

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كما أشار وزير الزراعة إلى ان ضرورة تذليل وحل كل المشاكل والمعوقات المرتبطة بقطاع الطبية والعطرية سواء من ناحية الزراعة أو التسويق والتصنيع والتصدير

كما وجه وزير الزراعة المعنيين بملف النباتات الطبية والعطرية بالوزارة إلى ضرورة العمل على تدعيم التوسع في نمط الزراعة العضوية لهذه النباتات للحصول على منتجات آمنة خالية من الكيماويات بهدف الاستهلاك المحلي والتصدير.

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السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لنباتات الطبية والعطرية الاقتصاد القومي الزراعي

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