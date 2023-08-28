الأهلي يتعاقد مع نبيل شريف لتدعيم فريق اليد

الأهلى، أكد الكابتن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي انتهاء إجراءات التعاقد مع نبيل شريف للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بداية من الموسم الجديد.

الأهلى يتعاقد مع نبيل شريف

وأوضح أن اللاعب وقع على عقود الانضمام للنادي الأهلي لمدة 4 مواسم قادمة، وقام الجهاز الإداري بإنهاء كافة إجراءات التعاقد وقيده في قائمة الفريق.

وأشار إلى أن نبيل شريف لاعب مميز ويمثل إضافة قوية للفريق خلال مشواره بالموسم الجديد، والذي يشهد المنافسة على العديد من البطولات المحلية والقارية وخلال المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

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وأضاف العوضي أن خطة تدعيم فرق النشاط الرياضي بالنادي تسير بشكل مميز، في ضوء توجيهات مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، لتوفير متطلبات الأجهزة الفنية من أجل تحقيق أفضل النتائج.

الأهلي يحرج الزمالك

في اتجاه آخر سدد مسئولو النادي الأهلي مبلغ 4 ملايين جنيه لصالح اتحاد كرة اليد، قيمة مديونيات سابقة بالإضافة لرسوم المشاركة في الموسم الجديد من البطولات المحلية 2023/2024.

ووضع مسئولو النادي الأهلي اتحاد اليد في موقف حرج بسبب عدم التزام نادي الزمالك حتى الآن بسداد المديونيات التي بلغت 7 ملايين و700 ألف جنيه.

ورطة في الزمالك بسبب المديونيات

وعلمت "فيتو"، أن اتحاد كرة اليد أبلغ الزمالك بضرورة سداد المستحقات قبل يوم الخميس المقبل، وذلك من أجل استخراج باقي كارنيهات اللاعبين للمشاركة في الموسم الجديد.



وحصل الزمالك على كارنيهات لـ10 لاعبين فقط من الفريق، وحال لم يسدد باقي المستحقات سيدخل الموسم الجديد بهؤلاء اللاعبين فقط وهو أمر يصعب معه المنافسة على حصد الألقاب.

رجال يد الأهلى يخسر أمام برشلونة

من ناحية أخرى خسر الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي أمام نظيره فريق برشلونة الإسباني، في اللقاء الذي جمع الفريقين في ختام منافسات بطولة كأس الأبطال الدولية التي أقيمت في البوسنة.

وشهدت المباراة أداءً قويًّا من جانب الفريقين، قبل أن تنتهي بفوز الفريق الإسباني بنتيجة ٣٧-٣١.

وحقق رجال يد الأهلى استفادة فنية كبيرة بالمشاركة في البطولة التي استهل مشواره خلالها بالفوز على فريق يوروفارم المقدوني بنتيجة ٣٤-٢٣، ثم التعادل مع فريق مونبيليه الفرنسي بنتيجة ٢٥-٢٥، ثم الفوز على فريق سلوجا دوبوي البوسني بنتيجة ٥٠-٢٦.

جدول بطولة دوري كرة اليد

في سياق آخر أعلن مسؤولو لجنة المسابقات في اتحاد كرة اليد عن جدول المرحلة الأولى من دوري المحترفين للموسم الحالي 2023/2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات الجولة الأولى من دوري المحترفين يوم الجمعة الموافق 1 سبتمبر، وتختتم منافسات المرحلة الأولى يوم الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر.

وتضم المرحلة الأولى من دوري المحترفين 16 فريقا، يلعبون دوري من دور واحد، ثم يتأهل أول 8 فرق للمنافسة في المرحلة الثانية والتي تقام بنظام دوري ذهاب وإياب.

وجاء جدول المرحلة الأولى من دوري المحترفين كالتالي:

منتخب مصر للناشئين رابع كأس العالم لكرة اليد

في سياق آخر خسر المنتخب الوطني لكرة اليد أمام منتخب كرواتيا بنتيجة (39-36)، في المباراة التي جمعت بينهما للمنافسة على برونزية بطولة العالم للناشئين المقامة في كرواتيا.

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم منتخب كرواتيا على مصر بنتيجة (18-17)، قبل أن يتعادل المنتخبين في الشوط الثاني بنتيجة (30-30).

ولعب الفريقان وقتًا إضافيًّا مدته 10 دقائق مقسم على شوطين، حسم خلالها منتخب كرواتيا المباراة لصالحهم.

وخسر المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين مواليد 2004 بقيادة محمد الألفي المدير الفني، أمام منتخب الدنمارك، بنتيجة (35-39)، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات نصف نهائي بطولة العالم المقامة حاليا في كرواتيا.

وكان الشوط الأول من مباراة مصر والدنمارك قد انتهى لصالح الأخير بنتيجة (18-23).