7 اختصاصات للجنة الصناعة بمجلس النواب، تعرف عليها

يولي مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اهتماما خاصا بملف الصناعة، سواء من خلال التشريعات التي يتم مناقشتها وإقرارها، فضلا عن الدور الرقابي من أجل إزالة المعوقات أمام القطاع الصناعي.

مناقشة لجنة الصناعة لملفات القطاع بمجلس النواب

وتقوم لجنة الصناعة في مجلس النواب، بدور هام في هذا الشأن، حيث تعقد اجتماعات متتالية لمناقشة كافة الملفات المتعلقة بالصناعة، ومتابعة المشكلات التي يعاني منها القطاع والمدن الصناعية وغيرها.

اختصاصات لجنة الصناعة باللائحة الداخلية لمجلس النواب

وحدد اللائحة الداخلية لمجلس النواب اختصاصات لجنة الصناعة، حيث جاء في المادة 44 النص على: بمراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات المبينة قرين كل منها فيما يلي:



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لجنة الصناعة:

1- الخطة العامة للإنتاج الصناعى وتقويم مشروعاتها.

2- الجوانب المتعلقة بالصناعة والسياسة العامة لتنمية واستغلال الموارد الطبيعية ومنها الثروة المعدنية وطرق البحث الجيولوجى.

دور لجنة الصناعة في تخفيض تكاليف الإنتاج

3- وسائل خفض تكاليف الإنتاج ومحاربة الإسراف.

4- رفع الكفاية الإنتاجية والتقدم التكنولوجى فى الصناعة.

5- العلاقات الصناعية.

6- التشريعات الخاصة بالصناعة والقوى المحركة.

7- الجوانب المتعلقة بالصناعة فى الملكية الفكرية.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالصناعة.

إنجازات لجنة الصناعة في دور الانعقاد الثالث

ومن الجدير بالذكر أن تقرير إنجازات لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمود، بدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني، كشف عن الجهد المبذول من اللجنة من خلال مناقشات موضوعات هامة تخص القطاع الصناعي أو مناقشة مشروعات قوانين بجانب الزيارات الميدانية ومناقشات طلبات الإحاطة.

وعقدت اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثالث 126 اجتماعا بإجمالي عدد ساعات 140 ساعة وتم مناقشة العديد من الموضوعات التي تخص قطاعات الصناعة وقطاع الأعمال العام وقطاع الثروة المعدنية والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بالجانب الرقابي، فقد ناقشت اللجنة 111 طلب إحاطة من إجمالي 127 طلب إحاطة تم إحالتهم للجنة والتي أعدت بشأنها مذكرات للعرض على المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.

وفيما يخص الإطار التشريعي، بلغ إجمالي عدد المشروعات التي نظرتها اللجنة 6 مشروعات قوانين، وهي مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعي بشأن اصدار قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية المرخص لها، مشروع قانون مقدم من النائب شحاته أبو زيد، بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، مشروع قانون مقدم من النائب علاء حمدي قريطم بشأن إصدار الصناعة الموحد، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء المجلس الأهلي لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، ومشروع قانون مقدم من النائب أحمد بلال البرلسي، بشأن إنشاء الهيئة العليا للغزل والنسيج.



كما ناقشت اللجنة حوالي 16 موضوع من الموضوعات ذات الأهمية والتي تمس مجالات الصناعة منها، وضع استراتيجية ثابتة للصناعة المحلية، وتطوير شركات الغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال وتطوير هيئة الثروة المعدنية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية وموضوع متابعة لمراحل تطوير واستكمال أعمال الهيئة القومية لسلامة الغذاء وتطوير وتفعيل دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ودمج مصانع بير السلم في الاقتصاد الرسمي، وتشغيل المصانع المتوقفة والمتعثرة والمغلقة.

وعقدت اللجنة عددا من جلسات الاستماع بحضور الوزراء المعنيين والعديد من مؤسسات المجتمع المدني كاتحاد المستثمرين واتحاد الصناعات المصرية لمناقشة الملفات الحيوية في قطاع الصناعة اهمها عرض الدكتور محمد شاكر استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، كما عرض الدكتور محمود عصمت استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام.

كما قامت اللجنة بالعديد من الزيارات الميدانية أهمها تفقد شركتي كيما 1 و2 بمحافظة أسوان وايضا زيارة شركة مصر إيران للغزل والنسيج بمحافظة السويس وايضا زيارة المناطق الصناعية بمحافظة الإسماعيلية وزيارة المناطق الصناعية بمحافظة بور سعيد.

وقد ناقشت اللجنة مشروعي قانونين الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024 بشأن قطاع الصناعة والهيئة العامة للثروة المعدنية والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

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