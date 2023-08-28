حكم قتل حشرات المنزل وتحذيرات من هذه الوسائل في التخلص منها

أكد الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، أن عدم قتل الحشرات ما لم تضر هو الأصل، لافتا إلى أن يجوز قتل الحشرات ما دامت تضر بالإنسان.

حكم قتل الحشرات في البيوت

وقال العالم الأزهري، خلال تصريحات خاصة لفيتو، إنه يجوز قتل الصرصور والقمل والبق، بغير النار أو الماء الساخن، أو أى أمر فيه تعذيب، لافتا إلى أن شرط جواز قتل هذه الحشرات هو إيذائها للإنسان، فمثلا: "الصرصور فى الغيط أو بعيدا فلا داعى لقتله".

ما حكم الشرع في قتل الحشرات

وأضاف ان هناك حشرات وحيوانات من الفواسق يجوز قتلها فى الحل والحرم، بمعنى لو رأيث هذه الحشرات فى الحرم يجوز قتلها أو أى حشرة مؤذية، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الغراب والجذأة والعقرب، والفأرة، والكلب العقور" أخرجه البخاري ومسلم.

Advertisements

أسامة قابيل: لا يجوز قتل النمل بالنار أو مبيد حارق

وفي سياق متصل أكد الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، أنه لا يجوز قتل النمل، إلا إذا كان مؤذيا، مؤكدا أن النمل من الحشرات التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن قتلها، فى حديثه الشريف: "لما رواه أحمد وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه سلم عن قتل أربع من الدواب النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد".

وقال العالم الأزهري، فى تصريحات خاصة لفيتو، إنه يجوز قتل النمل ما دام يضر ويؤذى، وهنا تصبح صحة الإنسان مقدمة، لكن بطريقة فيها إحسان، بسد المخارج التى يوجد بها، وكذلك يمكن استخدام مبيد حشرى لكن لا يكون به مواد كاوية أو حارقة، أو ماء ساخن، وذلك لما روى عن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عن عبد الرزاق في مصنفه عن عبد الرحمن بن عبد الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمررنا بقرية نمل قد أحرقت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا ينبغي لبشر أن يعذب بعذاب الله.

وأضاف: "من قتل النمل بالنار أو ماء ساخن، أو أى أمر فيه تعذيب عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى على ما فعل، ولا كفارة عليه".