الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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دين ودنيا

أسامة قابيل: إفشاء أسرار الموتى أثناء الغسل خيانة للأمانة

الدكتور أسامة قابيل،
الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف

حذر الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، من يقومون بتغسيل الموتى، من إفشاء أسرار ما يرونه أثناء عملية الغسل، مؤكدا أن هذا الفعل من أفعال أشر الناس، ومن يقومون بخيانة الأمانة والغيبة، ويترتب عليها فتن وإفساد. 

فضل تغسيل الموتى 

وتابع العالم الأزهري، خلال تصريحات خاصة: "تغسيل الموتى من أفضل القروبات إلى الله سبحانه وتعالى، ويجب في الأساس أن يقوم بها أحد الأقارب، ويجوز أن يقوم بها شخص غريب إذا ادعت الضرورة إلى هذا". 

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علامات حسن الخاتمة 

وأوضح: “علامات حسن وسوء الخاتمة أثناء الغسل لا أحد يستطيع الجزم بها، وبالتالى لا يجوز لمن يقوم بعملية الغسل إفشاء ما شاهده فى جثمان المتوفى، لأنه لا يعلم مصيره، فرحمة الله فوق كل شئ، والحديث عن علامات السوء أثناء الغسل يعتبر فتنة وإيذاء للأهل والأقارب”. 

مشددا على ضرورة العمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم:‏ ‏(‏من ستر عورة مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة‏)،  وكذلك لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله: «من غسل ميتًا فأدى فيه الأمانة، ولم يُفش عليه ما يكون منه عند ذلك خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. 

واستكمل: "ما الفائدة من ظهور إحدى السيدات في أحد البرامج، تتحدث عن سوء وحسن الخاتمة، لمن قامت بتغسيلهم، فكل ما حدثت به أمور خاصة بتحلل الجثمان، وما فعلته خيانة للأمانة ونشر للفتنة بين أهالي المتوفين مما سمعوا حديثها، فالميت أمره بين يد الله، ولا يجوز لأحد الحكم عليه"، مؤكدا أن الله سبحانه وتعالى نهى عن خيانة الأمانة فى قوله: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ".

وكانت الإعلامية ريهام سعيد قد أثارت حالة من الجدل خلال الفترة الماضية وذلك بعد استضافتها لإحدى مغسلات الأموات والتي كشفت عن بعض المواقف والأسرار الخاصة أثناء عملية تغسيل الموتى وهو ما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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