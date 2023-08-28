وزير الخارجية يلتقي السفراء المنقولين للعمل رؤساء لبعثات مصر في الخارج (صور)

اجتمع سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم بالسفراء والسفيرات المنقولين للعمل كرؤساء لبعثات مصر في الخارج.

رؤساء البعثات المصرية

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية أعرب خلال اللقاء عن تمنياته بالتوفيق لرؤساء البعثات المصرية في مهامهم القادمة، مؤكدًا على محورية الدبلوماسية المصرية في تحقيق مصالح مصر الاستراتيجية لما تمثله من خط دفاع لحماية مصالح الوطن في الخارج.

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تعزيز دور مصر على الساحتين الإقليمية والدولية

وأضاف أبو زيد بأن وزير الخارجية أكد خلال لقائه بالسفراء على أهمية أن تتواكب السياسة الخارجية المصرية مع متغيرات النظام العالمي وما نتج عنها من تغير في الأولويات والأدوات، مع الحفاظ على ثوابت السياسة الخارجية المصرية.

ولفت شكري الانتباه إلى أهمية أن يعمل رؤساء البعثات على تطوير علاقات صحية ومتوازنة لمصر مع القوى الدولية والإقليمية ذات التأثير والأهمية، وتعزيز العلاقات مع الشركاء والدول الصديقة، سواء على المستوى الثنائي او من خلال التنسيق في الإطار المتعدد الأطراف، وبما يعزز من دور مصر على الساحتين الإقليمية والدولية، ويؤمن الحفاظ على المصالح المصرية.

دعم الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات

وأردف المتحدث باسم الخارجية أن سامح شكري أكد خلال اللقاء أيضًا على أهمية الدور الذي تقوم به البعثات المصرية في دعم الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها كافة دول العالم، بما يسهم في تعزيز علاقات مصر الاقتصادية على الساحة الدولية والدفع نحو مزيد من الاستثمارات والمشروعات التي تدعم الخطط الوطنية الطموحة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مصر.

كما شدد شكري على محورية الدور الذي تقوم به بعثات مصر في الخارج في تقديم الخدمات القنصلية للجاليات المصرية، مشيرا إلى أن تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين المصريين وتعزيز روابط المصريين في الخارج وأسرهم بالوطن الأم، يأتي على قمة أولويات العمل الدبلوماسي، مؤكدا ثقته في قدرة الدبلوماسي المصري علي الاضطلاع بتلك المهمة على أكمل وجه.

حوار مفتوح مع السفراء والسفيرات

واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية تصريحاته، بأن سامح شكري أجرى حوارًا مفتوحًا مع السفراء والسفيرات في نهاية اللقاء، أجاب خلاله على استفسارات الحضور، واستمع إلى تعليقاتهم بشأن أولويات العمل وأهم المواقف المصرية تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات التأثير على المصالح المصرية.