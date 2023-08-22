الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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خارج الحدود

سامح شكري يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية كوبا

اتصال هاتفي بين وزير
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ووزير خارجية كوبا، فيتو

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية تلقى اتصالًا هاتفيًا اليوم 22 أغسطس الجاري من وزير خارجية كوبا "برونو رودريجيز". 

 وقال السفير أبو زيد، إن وزير الخارجية الكوبي أعرب عن تقدير بلاده للتطور الملحوظ الذى تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطلعها لمشاركة مصر في قمة مجموعة الـ77 والصين المقرر عقدها يومي 15 و16 سبتمبر 2023 بالعاصمة الكوبية هافانا. 

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وفى هذا الإطار، ثمن الوزير سامح شكري العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية عام 1958، مشيرًا إلى تطلع مصر لتعزيز روابط التعاون والصداقة مع كوبا، لاسيما في المجالين الاقتصادي والتجاري. كما أعرب عن التقدير للتنسيق مع كوبا في المحافل الدولية متعددة الأطراف، والجهود التي تبذلها الرئاسة الكوبية لمجموعة الـ77 والصين.

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