الإثنين 28 أغسطس 2023
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سياسة

حزب المحافظين يُناقش خطط الاستحقاقات الانتخابية القادمة

حزب المحافظين،فيتو
حزب المحافظين،فيتو

حزب المحافظين ، يجتمع المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، غدا الثلاثاء،  مع المهندس محمد أمين عضو المجلس الرئاسي وأمين عام المجلس التنفيذي، وذلك قبل اجتماع المجلس الذي سيحضره رئيس الحزب وأمين عام المجلس التنفيذي ورؤساء قطاعات المجلس وأمناء عموم الأمانات،  للتشاور حول خطة الحزب للاستحقاقات الانتخابية والتوسع والانتشار على مستوى الجمهورية وذلك في ضوء نتائج الاجتماع الأخير للمجلس.


وكان المجلس التنفيذي للحزب قد اجتمع الخميس الماضي وجدد مطلبه بترشح أكمل قرطام للانتخابات الرئاسية، معربين عن ثقتهم فيه وعلى قدرة الحزب على المنافسة إذا توافرت ضمانات النزاهة الانتخابية.
 

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محاور البرنامج الانتخابي الخاص بالانتخابات الرئاسية

 

حزب المحافظين ، واستعرض أعضاء المجلس خلال الاجتماع أبرز محاور البرنامج الانتخابي الخاص بالانتخابات الرئاسية والتي انتهت اللجنة المكلفة من إعداده.


كما شهد الاجتماع مناقشة الخطة الداخلية للحزب واستعدادات الحزب للاستحقاقات النيابية القادمة ٢٠٢٥، ودعا المكتب التنفيذي للتنسيق بين جميع هيئات الحزب لتوحيد الرؤية خلال الفترة القادمة.
جاء ذلك بحضور أمين عام المجلس التنفيذي وهيئة مكتب المجلس والأمناء المساعدين، وأمناء الأمانات النوعية وأعضاء هيئة مكاتبهم وممثلين عن أمانات المحافظات

 

 

الانتخابات الرئاسية، قال المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إن هناك تصورًا لدى الهيئة بموعد إجراء الانتخابات الرئاسية، ولكن بعد استيفاء الأعمال والبرامج اللوجستية.

 

 

المدة القانونية للانتخابات الرئاسية
 

 

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: وفقًا للمدة القانونية لن يكون هناك مخالفة دستورية في تحديد موعد بداية العمل الانتخابي للانتخابات الرئاسية وحتى إعلان النتيجة.


 

المحررات الرسمية للانتخابات الرئاسية

 


وأوضح: نراجع جميع النماذج والمحررات الرسمية التي تستخدم داخل اللجان الفرعية والعامة أيضًا الهيئة، وجار إعداد وتنفيذ الكمية الخاصة بالحبر الفسفوري الذي يستخدم في الانتخابات.

 

معاينة المقار الانتخابية


ولفت إلى أن هناك لجانًا تقوم بمعاونة المقار الانتخابية وقدرتها في استيعاب الناخبين، وبرامج التشغيل الخاصة بأجهزة الكمبيوتر ونعكف على تحديث البرامج وتجهيزها.

فكرة التصويت الإلكتروني


وأكد أنه مع التقدم التكنولوجي وارد في المستقبل أن يكون هناك تصويت إلكتروني في الانتخابات، ولكن الأمر ليس بالسهولة في الانتخابات الرئاسية، لكن لا توجد خطة موضوعة حاليًّا لإجراء الانتخابات عبر التصويت الإلكتروني.

 

بروتوكول هيئة البريد


وأشار، بروتوكول التعاون مع هيئة البريد الغرض منه الاستفادة من الانتشار الواسع والبنية التحتية المؤهلة.

 

من لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية


ولفت، إلي أنه قانون مباشرة الحقوق السياسية فإن كل من تجاوز عمره 18 عامًا ولم يصدر ضده عقوبة جنائية أو مخلة بالشرف يحق له المشاركة في الانتخابات الرئاسية

كشف المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن إرسال أجهزة حديثة لبعض مكاتب البريد لتحرير التوكيلات لمرشحي الانتخابات الرئاسية وذلك مع إعلان الجدول الزمني للانتخابات

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