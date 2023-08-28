حزب المحافظين: الخلافات السياسية ظاهرة صحية وحلها بالحوار وليس المحاكم

حزب المحافظين ، عبر أحمد حنتيش الأمين العام لهيئة الإعلام السياسي والحريات بحزب المحافظين ونائب رئيس الحزب عن تضامن الهيئة مع هشام قاسم الذي تم احتجازه احتياطيًا بناءً على بلاغ مقدم من معارض آخر اتهمه بالسب والقذف.

حزب المحافظين، وقال حنتيش:«إننا نرى أن الخلافات السياسية جزء طبيعي وصحي بين أفراد أو مجموعات أو كيانات تؤمن بالديمقراطية وتحترمها، ولا يجب أن تصل تلك الخلافات إلى مستوى الإجراءات القضائية في كل مرة، بل يجب أن تحل من خلال الحوار البناء والمناقشات العقلانية التي تعزز من الحياة الديمقراطية وتعزز من تعدد الأصوات والتنوع السياسي».



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الحبس الاحتياطى للسياسيين يقيد حرية التعبير

حزب المحافظين، وتابع حنتيش: «نعتبر الحبس الاحتياطي للسياسيين وأصحاب الرأي عمومًا ماهو إلا وسيلة لتقييد حرية التعبير، ورفض هذا الاجراء هو موقف قانوني وأخلاقي يمكن أن يكون له تأثير عميق على العدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان».

وأكد حنتيش أنه لدينا مسؤولية مشتركة أن نعمل جميعًا على تعزيز ثقافة الحوار والاحترام المتبادل بين الأطراف المختلفة.

التحلي بالحكمة والتعقل والعمل على حل هذا الخلاف بطرق سلمية

ودعا حنتيش جميع الأطراف إلى التحلي بالحكمة والتعقل والعمل على حل هذا الخلاف بطرق سلمية وديمقراطية، تحترم حقوق الإنسان وحرية التعبير، وتعزز مبادئ العدل والشفافية، مؤكدا أننا نقف جميعًا في صف واحد مع هشام قاسم، مُطالبا بإطلاق سراحه، ونعبر عن تضامننا الكامل معه ومع كل من يسعى لبناء مصر أكثر ديمقراطية وحرية وعدالة.

التيار الحر يطالب بالإفراج عن هشام قاسم

يذكر أن التيار الحر قال فى فى بيان له: في خضم انشغال القوى السياسية بالبحث حلول لمشكلات يعاني منها المجتمع للمساهمة في حلها، ومتابعة رموزه لمخرجات الحوار الوطني التي قدمتها القوى السياسية تفاجأنا رغم هذه التطورات في المشهد السياسي برمته، باستدعاء رئيس مجلس أمناء التيار الحر، هشام قاسم، للمثول أمام جهات التحقيق القضائية بصفة شاهد في البلاغ المقدم من كمال أبو عيطة.