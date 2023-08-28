الإثنين 28 أغسطس 2023
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حوادث

السجن المشدد 7 سنوات لتاجر هيروين بالبدرشين

محكمة الجيزة، فيتو
محكمة الجيزة، فيتو

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة شاب بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمة 100 ألف جنيه، بتهمة تجارة في مخدر الهروين بمنطقة البدرشين، والسجن لمدة سنة مع الشغل وتغريمه ألف جنيه، لحيازته سلاح ناري بدون ترخيص.

صدر الحكم برئاسة المتشار جلال عبد اللطيف محمد، وعضوية المستشارين محمد حامد فريد، وحسين محمود فخري، وأسامة الامير تادرس، وأمانة سر صلاح السيد، وممدوح عبد الرشيد.

 

وجاء في أمر الإحالة  في القضية رقم 9276 لسنة 2023 جنايات مركز البدرشين، أن المتهم " هيثم. م" في يوم 7 مايو الماضي، أحرز بقصد الاتجار جوهر مخـدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

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ووجه للمتهم تهمة أحرز سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش" بدون ترخيص.

 

وكشف مجري التحريات بأنه حال مروره الامني بدائرة المركز، وردت إليه معلومه من أحد مصادره السرية تفيد اتجار المتهم في المواد المخدرة، انتقل للمكان الذي ايقن تواجده به، وأبصره حال حمله لسلاح ناري، فضبطه والسلاح وبتفتيشه عثر بحوزته على مائة كيس يحوي على مسحوق يشبه جوهر الهيروين المخدر وكذا ميزان حساس ومبلغ مالي، هاتف محمول.

 

وأضاف أنه بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بإحرازه للمضبوطات بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع عن تجارته الاثمة والميزان لتقسيم المواد المخدرة والمبلغ المالي حصيلة البيع والهاتف المحمول لسهولة التواصل مع عملائه.
التتبع

محكمة جنايات جنوب الجيزة البدرشين جنايات مركز البدرشين مخدر الهيروين جوهر الهيروين

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