أستاذ اقتصاد: قرارات الهند تتسبب في زيادة أسعار الأرز عالميا وإيجاد بدائل أمر ضروري

الأرز ، كثرت التساؤلات حول مصير الأمن الغذائي من محصول الأرز خلال الفترة القادمة ومدى توافره بالأسواق العالمية، بعد القرارات التي اتخذتها الحكومة الهندية بفرض العديد من الرسوم والضرائب على صادراتها من المحصول، خاصة وأنه يعد من السلع الأساسية التي تعتمد عليها دول العالم في غذائها، خاصة الدول النامية.

فرض ضريبة على الأرز وتأثيره على الأسعار العالمية



أوضح الدكتور صلاح فهمي أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن الهند تعد من أكبر الدول المنتجة للأرزعلى مستوى العالم، ففرض ضريبة أو رسوم على صادراتها من من المحصول سواء البسمتي أو الأبيض أو غيره من الأنواع الأخرى، من الطبيعي أن تترب عليها زيادة في الأسعار العالمية منه، فمعنى فرض ضريبة على محصول معين، هو نقل هذه الرسوم أو الضرائب من المصدر إلى المستورد أو المشتري، وبالتالي يتم نقل هذه الزيادة إلى المستهلكين في نهاية الأمر.

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البحث عن بدائل أمر ضروري



وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ فيتو، إن الأرز يعد عنصرا أساسيا للغذاء لجميع دول العالم خاصة النامية، وبالتالي ترتفع نفقات المعيشة لهذه الدول، فالبحث عن بدائل أصبح أمرا ضروريا لمواجهة الدول هذه الزيادات في أسعار السلع الغذائية، فهناك العديد من الدول الأخرى التي يمكن استيراد الأرز منها مثل فيتنام والفلبين وتايلاند والصين وأمريكا، خاصة مع احتياج زراعته إلى كميات كبيرة من المياه.

هل تفرض الدول الأخرى المصدرة للأرز رسوما



وأشار فهمي، إلى أنه من الممكن أن تقوم الدول الأخرى المصدرة للأرز بتقليد الهند وفرض رسوم أو ضرائب هي الأخرى على الكميات التي تصدرها من الأرز، إلا إذا كان هناك حالة من المنافسة بين هذه الدول فتستمر بعضها بتصدير الحبوب وخاصة الأرز بنفس السعر دون فرض رسوم أو ضرائب، وبذلك تجذب جميع الدول المستوردة ويزداد الطلب على سلعها من الحبوب باعتباره أقل في الأسعار مقارنة بغيرها من الدول مثل الهند.

توقعات بمعاناة هذه الدول من القرارات الهندية



وكانت شركة "غرو إنتيليجنس" المتخصصة في تحليل البيانات التي تتعلق بالمواد الخام قد أوضحت خلال الشهر الماضي، أن نتائج التوقعات تشير إلى معاناة العديد من دول إفريقيا إضافة إلى سوريا وباكستان وتركيا بشكل خاص من هذه القرارات والقيود التي تم فرضها من جانب الهند على صادراتها من الأرز،وذلك بسبب الموجة التضخمية التي تشهدها هذه الدول في أسعار السلع خلال هذه الفترة، وتجدر الإشارة إلى أن الهند وحدها تستحوذ على أكثر من 40 % من كميات الأرز المصدرة عالميا، مما يشكل خطرا على الدول التي تعتمد على المحصول كعنصر غذائي أساسي.

