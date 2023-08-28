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رياضة

نادي ليفربول يكافئ أليسون بيكر بعد إنقاذه هدفا محققا أمام نيوكاسل

نادي ليفربول يكافيء
نادي ليفربول يكافيء أليسون بيكر بعد إنقاذ هدف أمام نيوكاسل

قامت صفحة نادي ليفربول الإنجليزي عبر موقع التواصل الاجتماعي  "فيسبوك " بتغيير صورة الغلاف الخاص بالصفحة لصورة تصدي حارس الفريق أليسون بيكر أمام نيوكاسل يونايتد أمس.

وتغنت صفحة الريدز بتصدي الدولي البرازيلي أمام نيوكاسل حيث نشرت الصفحة صورة التصدي معلقة عليها " في حلقة اليوم من التصديات الإعجازية ".

وكان واجه ليفربول نظيره نيوكاسل مساء أمس علي ملعب سانت جيمس بارك في المباراة التي انتهت بفوز الريدز بهدفين لهدف ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.  

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كلوب: محمد صلاح باق مع ليفربول بنسبة 100%

وواصل المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، تصريحاته بالتأكيد أن النجم المصري محمد صلاح باق مع الريدز بنسبة 100%.

وكانت القنوات الرياضية السعودية قد كشفت أن محمد صلاح يقترب بقوة من الانتقال إلى نادي اتحاد جدة السعودي.

وأوضحت أن مواجهة نيوكاسل هي الأخيرة لـ محمد صلاح مع ليفربول، وأنه سيتوجه بعد المباراة إلى دبي لإجراء الكشف الطبي تمهيدًا للانتقال إلى الاتحاد.

وجدد صلاح، البالغ من العمر 31 عاما، عقده مع ليفربول في 2022 وينتهي العقد الحالي في 2025.

وقال كلوب، في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": "هناك الكثير مما يحدث حولنا ولكن هذا كل شيء، هناك تكهنات وأعتقد أن هذا أمرا طبيعيا تمامًا في هذه اللحظة."

وقال كلوب: "محمد صلاح لاعب ذو خبرة كبيرة وملتزم معنا بنسبة 100%، لا، أنا لا أقلق بشأن ذلك لأكون صادقًا".

وبحسب "سكاي سبورتس"، فقد حصل ليفربول على 50 مليون يورو من أندية الدوري السعودي، بانتقال فابينيو وجوردان هندرسون إلى الاتحاد والاتفاق على الترتيب.

وسئل كلوب عن محمد صلاح بعد مباراة ليفربول ونيوكاسل، وقال: "لم يتحدث أحد معي عن محمد صلاح، لم يحدث شيء بخصوص محمد صلاح، لا تقولوا لي الكل يتحدث عنه ولا تكتبوا بصيغة الجمع، لم يحدث شيء".

مسيرة محمد صلاح مع ليفربول

وانتقل محمد صلاح من روما إلى ليفربول في 2017 مقابل 42 مليون يورو، وسجل النجم المصري 187 هدفا في 307 مباريات مع ليفربول، كما صنع 81 هدفا.

وقاد محمد صلاح ليفربول للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة في نظامه الحديث، ولقب في كل من كأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية وكأس الدرع الخيرية.

ونال محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في الموسم مرتين.

كلوب: محمد صلاح باق مع ليفربول بنسبة 100%

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