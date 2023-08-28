روسيا تعلن تدمير صاروخ كروز أوكراني فوق البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، تعلن تدمير صاروخ كروز أوكراني وطائرتين مسيرتين استهدفتا شبه جزيرة القرم.

كما أعلنت الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها دمرت صاروخ كروز فوق البحر الأسود قبالة سواحل شبه جزيرة القرم.

ونقلت وكالة رويترز عن سيرجي أكسيونوف، رئيس القرم، الموالي لروسيا، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق القرم اليوم الاثنين.



وأضاف أكسيونوف أن الدفاعات الجوية أسقطت إحدى الطائرتين في الجزء الشمالي من شبه الجزيرة المطلة على البحر الأسود، وأسقطت الأخرى في الغرب.

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وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت 3 مسيرات أوكرانية، إحداها في منطقة موسكو، كما أعلنت عن مقتل قرابة 5 آلاف جندي أوكراني في العمليات العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في الأسبوع الأخير.



وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن خسائر قوات كييف في منطقة العملية العسكرية لهذا الأسبوع بلغت 4855 عسكريا، حيث قتل 1490 جنديا أوكرانيا على محور دونيتسك فقط.

كذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الاثنين، عن تدمير مسيرة أوكرانية في ضواحي موسكو واثنتين أخريين في مقاطعة بريانسك الحدودية مع أوكرانيا.

قالت الدفاع الروسية في بيان لها: إنه "في حوالي الساعة 04:30 فجر اليوم، أحبطت قوات الدفاع الجوي محاولة أخرى قام بها نظام كييف لشن هجوم إرهابي بطائرة بدون طيار على أراضي روسيا".

أضافت أنه تم تدمير المسيرة في الجو بنيران الدفاعات الجوية فوق أراضي منطقة ليوبيرتسي في مقاطعة موسكو.

أغلق مطارا دوموديدوفو وفنوكوفو الدوليّان في موسكو فترة وجيزة أمام المغادرين والوافدين قبل أن تُستأنف العمليّات لاحقا، حسب وكالة "تاس" الروسيّة للأنباء.

وقالت موسكو إن القوات المسلحة الأوكرانية حاولت شن هجوم مضاد في اتجاهي كراسنو ليمانسك وكوبيانسك وفقا لمسؤول موال لموسكو في دونيتسك.

نظمت وحدات القوات الروسية عملها بكفاءة، مما قلل من الخسائر من جانبها وحاولت توجيه ضربات خطيرة للعدو.



وتحاول القوات المسلحة الأوكرانية في هذه المنطقة بناء القوة وإعادة تجميع صفوفها من أجل قلب الأمور"، وبدون تعبئة إضافية للوضع لن تتمكن القوات الاوكرانية من التغيير بشكل كبير.



وقامت القوات الروسية بتعزيز مواقعها في عدد من المناطق في اتجاه أفديفكا في دونتسك والقوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة.

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