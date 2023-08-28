"تاج" يترك المركز الأخير لـ"البطة الصفرا" للمرة الأولى

يقبع فيلم “تاج”، الذي يقوم ببطولته تامر حسني، في المركز الأخير في قائمة الإيرادات اليومية، منذ أكثر من أسبوع، حيث يأتي الأخير في قائمة تضم 10 أفلام.

وحققت فيلم “تاج” في الأسابيع الثلاث الأخيرة إيرادات هزيلة جدا، على الرغم من تحقيقه لإجمالي إيرادات كبيرة تخطت حاجز الـ 42 مليون جنية، إلا أنه حقق جزء كبير جدًا من هذة الإيرادات في الأسبوعين الأولين من عرضه، لتأتي إيراداته بعد ذلك متواضعة ثم هزيلة.

وللمرة الأولى، أمس الأحد، يصعد فيلم “تاج” للمركز التاسع تاركًا المركز العاشر لفيلم “البطة الصفرا”، الذي يقوم ببطولته محمد عبد الرحمن وغادة عادل، ولا يعني ذلك أن إيرادات فيلم “تاج” إرتفعت، بل في حقيقة الأمر تراجعت إيرادات “البطة الصفرا”.

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إيرادات هزيلة

وجاء فيلم “تاج” في المركز التاسع بعدما حقق إيرادات بلغت 1343 جنية، وجاء بعده بفارق قليل فيلم “البطة الصفرا” بإيرادات بلغت 1197 جنية، وهي أرقام هزيلة وسيئة جدًا لم يحقق أبطال تلك الأفلام من قبل.

رفع الأفلام من السينمات

الأرقام السيئة والهزيلة التي يحققها الفيلمان ستجعلهما أول فيلمين يتم الإطاحة بهما من السينمات خلال يومين على الأكثر مع نزول أفلام جديدة للسينمات، مثل “أولاد حريم كريم” و"فوي فوي فوي"،

ويعتبر فيلم تاج للنجم تامر حسني أول إنتاج لسلسلة أفلام الأبطال الخارقين في مصر والوطن العربي، فيلم وهو من تأليف وبطولة تامر حسني وإخراج سارة وفيق، ويشارك تامر بطولة فيلم "تاج" كل من دينا الشربيني، عمرو عبد الجليل، والفنانة القديرة هالة فاخر، وساندي.

اما فيلم “البطة الصفرا” يشارك في بطولته غادة عادل، محمد عبد الرحمن، سامي مغاوري، محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، صلاح عبد الله، عمرو رمزي، أحمد طلعت، حسن أبو الروس وضيف الشرف أحمد أمين، من تأليف محمود عزت وإخراج عصام نصار.