الإثنين 28 أغسطس 2023
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منوعات

ابتكار روبوت على هيئة إنسان يمكنه قيادة الطائرات

روبوت، فيتو
روبوت، فيتو

نجح فريق من المهندسين من المعهد الكوري الجنوبي المتقدم للعلوم والتكنولوجيا في ابتكار أول روبوت على هيئة إنسان يمكنه قيادة الطائرات.

 

ابتكار أول روبوت قادر على قيادة الطائرات

ويستطيع الروبوت المسمى PIBOT دخول قمرة القيادة والتحكم فيها يدويًا، حسب «روسيا اليوم». 

ويعتمد الطيار الآلي الكلاسيكي في الطائرات على البرامج وليست لديه أطراف لتحريك عناصر التحكم.

وما يميز الروبوت  PIBOT عن  الطيار الآلي هو أن الروبوت يمكنه التكيف مع قمرات القيادة وأنظمة الطيران المختلفة دون أن يحتاج إلى تعديل الطائرة. ويتعلم PIBOT قيادة الطائرة عن طريق معالجة اللغة الطبيعية لقراءة تعليمات الاستخدام.

ويمكن للروبوت أيضًا دراسة الوضع في قمرة القيادة باستخدام الكاميرا والتصرف تماشيًا مع تغيرات الأوضاع. وPIBOT قادر على قيادة الطائرة بأمان حتى في حال الاضطرابات الشديدة في الجو.

ولا يزال الروبوت PIBOT قيد التطوير، لكنه يستطيع قراءة خرائط «جيبسون» من جميع أنحاء العالم، وهو أمر مستحيل بالنسبة للطيارين البشر، ويطير الروبوت دون أن يرتكب أخطاء.
 

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روبوت قيادة الطائرات قمرة القيادة الروبوت المسمى PIBOT الطيار الآلي

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