وزير النقل: مفيش سياحة من غير مواصلات جيدة

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إنه لا توجد سياحة بدون مواصلات، ويجب أن تكون مواصلات جيدة وصالحة وأكثر أمانا.

وأضاف وزير النقل خلال خلال مؤتمر بالعاصمة الإدارية لإطلاق المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة العلاجية: نعمل على تطوير الطرق في مصر في جميع المحافظات من الصعيد لوجه بحري والطرق السياحية.

المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة العلاجية

قال السفير عمر سليم مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، إن مبادرة ادرس في مصر تدعمها وزارة الخارجية من خلال تسهيل الإجراءات، مشيرا إلى أنه تم اصدار تعليمات للسفارات في الخارج بالترويج للمبادرة.

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من جانبه قالت غادة شلبي نائب وزير السياحة، أنه سيتم منح تخفيض 50% للطلاب الوافدين من الخارج للدراسة في مصر.

من جانبه أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه وفقا لمبادرة ادرس في مصر والسياحة التعليمية، أن وزير الطيران الفريق محمد عباس حلمي وافق على منح 25% تخفيض للطلاب الوافدين من الخارج علي متن رحلات مصر للطيران.

وأوضح وزير التعليم العالي خلال مؤتمر بالعاصمة الإدارية لإطلاق المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة العلاجية، أنه أيضا سيتم منح تخفيض 25% علي متن رحلات أير كايرو الداخلية للطلاب الوافدين وأسرهم.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وأضاف وزير التعليم العالي، أنه تم الموافقة علي أصدرت فيزا تعليمية للطلاب الوافدين، حيث يحصل علي جميع الحقوق من خلال تلك الفيزا خلال الفترة الدراسية، بالإضافة إلى الحصول على كافة الرعاية الصحية الأولية للطلاب خلال فترة الدراسة في مصر.

وتابع أن الهدف من المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية ليس للتعليم فقط ولكنها تجعل الطالب يعيش الحياة والثقافة المصرية.

الإدارة المركزية لشئون الوافدين بوزارة التعليم العالي

وأضاف وزير التعليم العالي، أن تلك المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية، كان بدايتها مارس 2023، ضمن الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم.

وأكد وزير التعليم العالي، أن التاريخ التعليمي لمصر شهد تخرج رؤساء دول ووزراء كانوا طلاب وافدين، وعلماء قدامي، لافتا إلى أن التاريخ التعليمي في مصر زاخر بجميع المزايا.

من جانبه قال رئيس الإدارة المركزية لشئون الوافدين الدكتور شريف صالح، ان الاستثمار في السياحة التعليمية استثمار في المستقبل.

وأضاف خلال مؤتمر المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية، أنه من خلال السياحة التعليمية سيتم تطوير منظومة الطلاب الوافدين، والحرص علي تبادل الثقافات، مشيرا إلى أنه من خلال التعليم نستطيع فك الرموز وزيادة الترابط بين الدول.

وأكد أن وزارة التعليم العالي، تعمل علي تطوير منظومة الطلاب الوافدين، من خلال العديد من المحاور وتسهيل الإجراءات في التقدم للجامعات المصريه.