الإثنين 28 أغسطس 2023
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حوادث

لو بتجيلك رسائل واتس آب مزعجة، تعرف على الخطوات القانونية لرفع دعوى قضائية

واتس آب،فيتو
واتس آب،فيتو

يعاني الكثير من رواد تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي من الرسائل المزعجة والإباحية التي يرسلها الأشخاص مجهولي الهوية، والأكثر منها على تطبيق «واتس آب»، ولا يعلمون كيف يحافظون على حرمة حياتهم الخاصة من تلك الانتهاكات.

 

تلك الأمور دفعت الدولة المصرية لسن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمعروف إعلاميا باسم «جرائم الإنترنت»، والذي تتضمن عقوبات رادعة في حالة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين.

 

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خطوات رفع دعوى قضائية ضد رسائل الواتس آب المزعجة

 

عن الخطوات القانونية لرفع دعوى قضائية ضد رسائل تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي، يقول المستشار فهد مرزوق المحامي، في البداية يقوم المدعي بتحرير محضر في مباحث الانترنت في العباسية، وبناء على هذا المحضر تقوم شركة الاتصالات والمعلومات وفق التكنولوجيات والتقنيات الخاصة بإجراء فحص فني، ويبحث عن مستخدم الشريحة وقت ارتباك الجريمة، بعد أن يحدد المدعي وقت ارتكاب الواقعة.

 

واضاف: يتم أخذ علي لقطات شاشة "اسكرينات شوت" من الواقعة، ويقوم الظابط محرر المحضر بتفريغ الرسائل وإعداد تقرير بها، ويرسلها لمعمل القسم الفني، يتبين اسم مرسل الرسائل وصاحب الشريحة ووقت ارتكاب الواقعة، ويتم توجيه اتهام له، بعد ذلك يرسل المحضر علي الدائرة وقسم الشرطة التابع له، ثم يحال لنيابة الشئون المالية والتجارية وبطبيعة الحال تحال للمحكمة الاقتصادية لتحديد جلسة وإجراء المحاكمة.

 

العقوبة القانونية المتوقع تطبيقها على مرسل رسائل التواصل الاجتماعي المزعجة

 

وعن العقوبة القانونية، كشف المستشار عبد الصادق البنا المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة أن القانون يعاقب  بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه في الجرائم التالية:

1. كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة.

2. كل من أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته عبر «فيس بوك وواتس آب».

3. كل من نشر عن طريق الإنترنت معلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.

كما عاقب التشريع بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، كل من تعمّد استعمال برنامج في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره أو شرفه

 

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تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي واتس اب جرائم الانترنت مباحث الإنترنت

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