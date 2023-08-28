الإثنين 28 أغسطس 2023
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عقارات

مجموعة الحداد تشارك في افتتاح فرع للبنك الأهلي ببلبيس

مجموعة الحداد
مجموعة الحداد

شاركت مجموعة شركات محمد الحداد للبناء والتشييد  من خلال شركة محمد الحداد للإنشاءات ECD - في افتتاح فرع البنك الأهلي بمركز التنمية الشبابية ببلبيس (مركز شباب بلبيس سابقًا)، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وقيادات البنك، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والبنك الأهلي، لافتتاح عددًا من أفرع البنك بمراكز الشباب المنتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية.    

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وتأتي مشاركة شركة محمد الحداد للإنشاءات ECD باعتبارهــا   الجهة المنفـذة لأعمال الإنشاءات في فــــــــرع البنك الأهلي بمركز التنميـة الشبابية ببلبيـس، حيــث تتوسع الشركة في عقد شراكات مع الجهات الحكومية والخاصة على حد سواء حيث تتجاوز المشاريع المنفذة ٥٠٠ مشروع من مختلف المشروعات متوسطة الحجم والضخمة التي تخدم رؤية واستراتيجيـــــــــــة الدولة المصرية في تحقيق الاستدامة.

تمتلك المجموعـــــــــة خمس شركات تعمل في مجالات الهندسة والبناء، والهندســـــة الكهروميكانيكيـة، والتطويــــــر العقاري، والحلول الذكيـــــــــــــــة والأنظمـــــــــة التكنولوجيــــــــــة المتكاملة، بجانب التشطيب والبناء والإمدادات، فضلًا عن مؤسسة الحداد الخيرية.

وتعليقا على هذا الحدث عبر المهندس محمد الحداد، رئيس مجلس إدارة المجموعة عن سعادته بكون شركة محمد الحداد للانشاءات ECD جزء من بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والبنك الأهلي المصري لتنمية المجتمع ورفع الوعي الفكري والثقافي والرياضي لدى شبابنا والمساهمة في تنفيذ رؤية الحكومة المصرية 2030 نحو تعميق عملية الشمول المالي.

وقال الحداد نعمل على خلق مجتمعات مستدامة قادرة على النمو والتطور، حيث نحرص على تطبيق المعايير العالمية للكفاءة في السوق المصري، من خلال تقديم مشروعات رائدة ذات جودة عالية، مع توفير فرص عمل حقيقية ومستدامة للشباب، بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني».

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يذكر أن مجموعة الحداد تدخل فى شراكات متنوعة مع وزارات وبنوك وجهات مختلفة، كوزارة المالية ووزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة الصحة والسكان والبنك الأهلي المصري وعدد من المؤسسات والمستشفيات والمشاريع القومية في أنحاء  الجمهورية، لتكون بذلك شركة رائدة في جميع خدمات الإنشاءات والهندسة.

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اشرف صبحي وزير الشباب

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