روائع التراث في حفل فرقة كردان ببيت السحيمي، الخميس

ينظم مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية حفلا فنيا لفرقة "كردان" وذلك في تمام الثامنة من مساء الخميس المقبل الموافق 31 أغسطس الجاري.

حفل فرقة كردان

ويتضمن برنامج الحفل مجموعة متنوعة من الأغاني منها "الشوق"،" يا واد يا تقيل"، "جبار"، "بكره يا حبيبي"، "أهو ده اللي صار"، "لسه فاكر"، "فكروني"، "تعب الهوى"، "عيون القلب"، "يا مسافر وحدك"، "مصر التى فى خاطرى"، "ملّى الكاسات"، "أهواك" و"وحشنا يا رسول الله" إلى جانب مجموعة من أغاني فترة الثمانينات والتسعينات.

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فرقة كردان

يذكر أن فرقة "كردان" أسسها عازف العود علي المنسي عام ٢٠١٧ من مجموعة شباب، تخصصت في تقديم الموسيقى العربية، والأغاني التراثية المصرية وقدمت عدد من الحفلات بالمراكز الثقافية المختلفة.