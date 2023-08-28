إيرادات السينما، العميل صفر مازال في القمة وإجمالي الإيرادات يتراجع

تراجعت إيرادات السينما المصرية، أمس الأحد، كعادتها في بداية الأسبوع بسبب عودة أيام العمل الرسمية مرة أخرى بعد إجازة نهاية الأسبوع، وجمعت الأفلام العشرة المتنافسة في السينمات 2 مليون و168 ألف جنيه.

ثبات المقدمة

وجاء في المركز الأول الفيلم الكوميدي “العميل صفر” الذي يحافظ على مركزه منذ أول أيام عرضه، وجمع الفيلم، أمس الأحد، إيرادات بلغت 894 ألف جنيه، فيما جاء خلفه في المركز الثاني الفيلم الكوميدي الاجتماعي “وش في وش”، الذي يحافظ على المركز الثاني هو الأخر منذ بداية عرضه، وحقق بالأمس إيرادات بلغت 653 ألف جنيه.

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فيلم “العميل صفر” من بطولة أكرم حسني، بيومي فؤاد، أسماء أبو اليزيد، مصطفى غريب، منذر رياحنة، فاطمة البنوي، فيدرا، أيمن طعمة، إسماعيل فرغلي، وأيمن الشيوي. الفيلم فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وائل عبد الله، ومن إنتاج لؤي عبد الله وإخراج كريم العدل.

أما فيلم “وش في وش” بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، محمود الليثي، دنيا سامي، ومن كتابة وإخراج وليد الحلفاوي، ومن إنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي.

سيطرة بيت الروبي

وواصل فيلم “بيت الروبي” تحقيق النجاح الكبير، وذلك باحتلاله المركز الثالث وسط قائمة العشر أفلام، على الرغم من أنه أول فيلم بدأ عرضه فيهم، ولكن لم يتفوق عليه سوى أخر فيلمين تم طرحهم في السوق، وجمع “بيت الروبي” بالأمس 214 ألف جنيه.

و جاء ترتيب باقي المراكز كما كان منذ أيام، حيث احتل المركز الرابع فيلم “ع الزيرو” الذي جمع 154 ألف جنيه، يليه في المركز الخامس فيلم “مرعي البريمو” بإيرادات بلغت 134 ألف جنيه، ثم فيلم “مستر اكس” في المركز السادس محققًا 78 ألف جنيه.

أرقام هزيلة

وفي مؤخرة القائمة جاء أربعة أفلام، وجمعت الأربعة أفلام إيرادات بلغت 38 ألف جنيه، منها 27 ألفا لفيلم “البعبع” وحده، الذي جاء في المركز السابع، يليه فيلم “5 جولات” بإيرادات قاربت 9 آلاف جنية، ثم فيلم “تاج” الذي ترك مؤخرة القائمة للمرة الأولى منذ حوالي 10 أيام، وجاء في المركز التاسع بـ 1343 جنيها، بفارق حوالي 200 جنيه فقط عن صاحب المركز الأخير “البطة الصفرا” الذي حقق 1197 جنيها.