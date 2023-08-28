باوك اليوناني يستهدف صفقة موليكا هدف الأهلي

الأهلي، كشفت تقارير صحفية أن نادي باوك اليوناني، يسعى للفوز بصفقة الكونغولي جاكسون موليكا، مهاجم بشكتاش التركي.

وكشف تقرير نشره موقع "haberturk" عن تقدم باوك بعرض رسمي للفوز بخدمات موليكا.

وأشار إلى أن العرض الذي قدمه باوك يشمل استعارة موليكا لمدة موسم مقابل 2.5 مليون يورو مع خيار الشراء.



وأكد التقرير أن بشكتاش يريد عرضًا أكبر، علاوة على زيادة قيمة بند الشراء لإتمام الصفقة.

ودخل الأهلي في مفاوضات مكثفة للتعاقد مع موليكا إلا أن الصفقة لم تكتمل حتى الآن بسبب الخلافات المالية.

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وتعثرت مفاوضات الأهلي لضم البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم جيونبوك هيونداي الكوري الجنوبي لتمسك ناديه بخدماته حتى نهاية عقده.

حقيقة عودة موليكا لحسابات الأهلي بعد تعثر صفقة سوزا

وأزاحت مصادر داخل الأهلي الستار عن حقيقة التفاوض مجددا مع الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم بشكتاش التركي للتعاقد معه بعد تعثر صفقة سوزا مهاجم جونبوك هيونداي الكوري.

أضافت: لم ندخل في مفاوضات مع موليكا كما تردد ولم يحدث اتصال مع اللاعب أو ناديه التركي ويبقى الأمر مغلق بالنسبة للاعب الكونغولي في ظل مغالاة بشكتاش التركي في مطالبه المالية.

كما كشفت مصادر داخل الأهلي كواليس تعثر صفقة البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم جونبوك هيونداي الكوري حيث قالت إن الصفقة كانت قد وصلت إلى مراحل متقدمة والأهلي كانت لديه موافقة اللاعب ومؤخرا حصل على موافقة ناديه.

أضافت: بقيت الأزمة في الروماني دان بيتريسكو المدير الفني للفريق الكوري الجنوبي الذي تولي المهمة في 9يونيو 2023 والذي رفض رحيل اللاعب تماما رغم ضغوط اللاعب البرازيلي نفسه للرحيل إلى الأهلي.

مصادرنا داخل الأهلي أكدت أن الأهلي لم يرفع المقابل المادي للصفقة كما تردد وبقي العرض الأحمر عند 600 ألف دولار فقط خاصة وأن المقابل ليس أزمة الصفقة من الأساس.

أضافت المصادر أن النادي الكوري الجنوبي لديه موارد مالية كبيرة ولا يحتاج إلى زيادة سعر سوزا للموافقة على إتمام الصفقة ولو رغب في الأمر ماليا لوافق على رحيله قبل نهاية عقده في ديسمير ومعها رحيله مجانا.

المفاجأة في هذا الملف إن الأهلي سبق وأن حصل على موافقة رسمية من هيونداي الكوري بشأن بيع اللاعب ولكن تم التراجع عن الأمر بسبب ضغوط المدرب الروماني الجديد مما دفع الأهلي لمخاطبة النادي الكوري الجنوبي من جديد للوقوف على أسباب تعثر الصفقة وقد تشهد الساعات القليلة المقبلة تطورات في الصفقة رغم تأكيدات اللاعب أمس توقفها ولكن مصادر داخل الأهلي أكدت أن الأمور ما زالت معلقة.